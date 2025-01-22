高雄「吉伊卡哇」小提燈轉手賣近千元 陳其邁喊話：請留給小朋友

高市提早發放給學童的吉伊卡哇小提燈，被家長放在網路轉手賣近千元，陳其邁呼籲把提燈留給小朋友。（記者許麗娟攝）

2025/01/22 18:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今年配合冬日遊樂園及元宵節活動，推出日本超人氣的「吉伊卡哇」小提燈，在20日結業式當天先發給每名學童，但小提燈馬上就被家長轉手上網拍賣，喊價1盞近千元。對此，高雄市長陳其邁今（22）日喊話，盡量還是把小提燈留給小朋友。

陳其邁下午到金獅湖旁的覆鼎金保安宮發放蛇年開運小紅包，對於提早發放給學童的「吉伊卡哇」小提燈被在網路上轉賣，喊價從數百元到999元不等，議員邱于軒批評應重新檢討發放機制。陳其邁說，小提燈主要是針對國小以下的小朋友，希望能夠讓他們感染春節的喜氣，盡量還是把小提燈留給小朋友。

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他說，主要是因為小朋友要放寒假，所以趁著放寒假之前，第1批先發放給小朋友。燈籠主要是在元宵節要提的，廠商也一直在不斷趕工當中，循過去的往例，一般民眾會在元宵節前夕2月8、9日發放。

陳其邁也說，今年「吉伊卡哇」小提燈真的是供不應求，受到市民喜歡的程度超過想像，甚至有議員建議，以後高雄市65歲以上、15歲以下，設籍高雄達1年者，才能夠領到小提燈，確實是出乎意料大受歡迎，但是還是會在元宵節之前，希望能夠順利發放吉伊卡哇小提燈。

高雄「吉伊卡哇」小提燈2月8、9日下午4點在高雄港16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）發放，現場排隊領取，1人限領2盞，數量有限，發完為止。

高雄市元宵節的「吉伊卡哇」小提燈2月8、9日在高雄港16-18號碼頭發放。（高雄市政府提供）

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