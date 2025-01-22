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    震後致電黃偉哲 盧秀燕派結構技師協助鑑定受損房屋

    盧秀燕說，地震後致電台南市黃偉哲詢問是否需要支援，派結構技師南下協助鑑定受損房屋。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕說，地震後致電台南市黃偉哲詢問是否需要支援，派結構技師南下協助鑑定受損房屋。（記者蘇孟娟攝）

    2025/01/22 18:11

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕嘉義與台南地震災情不斷傳出，台中市長盧秀燕說，這次的大地震實在太大了，不只是嘉義、台南，也是大中部地區這幾年來應該是感覺最明顯的一次，「同島一命」，她在第一時間就致電給台南市長黃偉哲，詢問是否需要支援，集結台中市結構技師公會出動逾10名結構技師，到台南協助鑑定受損房屋。

    盧秀燕說，地震第一時間發生後，她的臉書也第一時間發文清查，了解市民是否安好、有沒有人需要協助，或是相關的災情通報，戰戰兢兢，分秒不敢鬆懈。

    她說，昨天雖然她請病假，但看到台南的災情最為嚴重，她第一時間在早上約8點多就打電話給黃偉哲，詢問是否需要台中支援，黃偉哲提及台南有不少房屋受損，均必須鑑定損害程度，政府才能判斷哪些須拆除或修復，但台南的結構技師沒那麼多，得知台南需求後，市政府即集結台中市的結構技師公會派出10位以上的結構技師跟台南的結構技師雙方攜手，協助台南地區受損的房子鑑定。

    盧秀燕說，台灣同島一命，多年前發生921大地震，台中也受到大家很多幫忙，這次別人需要幫忙，台中也及時伸出援手。

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