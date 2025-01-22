計程車上嘔吐要賠多少？ 他見「行情價」嚇歪：都能買機票了

計程車的「嘔吐清潔費」行情已經來到6000至10000元。示意圖。（資料照）

2025/01/22 22:18

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期許多公司舉辦尾牙，不少民眾在飲酒後都會選擇搭乘計程車回家，以確保安全並避免酒後駕駛。不過知名主持人謝曜州指出，在計程車上的「嘔吐清潔費」竟高達6000至10000元，讓他不禁直呼，「什麼時候漲到這樣？跟以前價碼真的差很多」。貼文曝光，引起網友討論。

謝曜州在臉書分享，印象中在很久之前，計程車的嘔吐清潔費行情價是1000至3000元，不過最近搭乘計程車跟司機閒聊時才得知，原來現在的清潔費已高達6000至10000元，對此也讓他感嘆，「哇！嘔吐清潔費什麼時候漲到這樣？都可以買機票了」。

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謝曜州解釋，沒有認為這樣的價格不合理，只是想要勸大家千萬別吐車上，計程車司機的成本真的很傷，細算成本，光是清潔，賠一萬都不夠，遑論營業損失，「至於說『機票』，是提醒大家不要亂吐，省下的錢都可以買機票了」。不過計程車司機也透露，的確有人會把車子的內裝換成便宜的，可以一次性丟掉。

貼文曝光，引起網友熱議，「其實算合理，吐下去司機當天可以說不用營業了，大清潔至少耗掉一天，所以1萬真的是剛好付司機的薪水跟大清清潔費」、「洗車場現在的行情價就是這樣，我們也只是轉手而已，大家都是糊口，我們也不願意遇到這種事」、「就問哪個司機想收這六千，吐一次處理不好一星期都有味道，還要不要載客了」。

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