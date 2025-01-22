桃市春節9大服務不打烊 1/26垃圾加班收運、2大漁港不休息

桃園市長張善政22日主持市政會議，宣布春節期間9大服務不打烊。（記者鄭淑婷攝）

2025/01/22 17:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政今（22）日主持農曆春節前夕最後一次市政會議，率領相關局處首長宣布春節期間9大服務不打烊，涵蓋環境清潔、藝文場館、觀光交通及景點、運動場館、交通運輸、漁銷動保、醫療食安、社福關懷、市集採買等。

張善政表示，環境清潔上，桃園市各區（復興區除外）1月25日及27日（小年夜）照常收運垃圾，1月26日週日加班收運，28日（除夕）及2月1日（初四）上午9點起收運一趟，夜間停收，1月29日至31日（初一至初三）暫停收運，2月2日（初五）定點收垃圾；復興區1月25日照常收運，1月27日（小年夜）及31日（初三）上午8點起收運一趟，1月28（除夕）依週六路線收運，其餘時間暫停收運。

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張善政表示，民眾可在年節期間走訪文化場館、觀光景點、漁港、市集，其中，孔廟、桃園忠烈祠暨神社文化園區僅1月28日（除夕）休園，大溪木藝生態博物館、壢小故事森林及延平路食農故事館僅1月28日至29日（除夕至初一）休館，其他文化園區或場館多於1月25日至27日、1月31日（初斯三）照常營運。

風景區管理處所轄景點，除1月28日（除夕）休園、羅浮溫泉1月27日至1月29日（小年夜至初一）休息，其餘年節期間照常服務，台灣好行大溪快線、小烏來線、石門水庫線與東眼山線1月28日至29日（除夕至初一）停駛，1月30日至2月2日（初二至初五）行駛假日班次；永安、竹圍2大漁港春節開放採買，包括南崁市場、興國市場、桃園夜市、中壢夜市全年無休，部分市集只休除夕或初一，滿足民眾採買需求。

張善政表示，因應年節出國及出遊人潮，機場捷運正常運行並加開班次，計程車1月24日至2月2日單趟加收50元，機場排班計程車單趟加收100元，年節期間路邊停車格、採取路邊開單方式的路外停車場暫停收費。

此外，運動場館如市立田徑場春節期間照常開放，各國民運動中心1月28日至29日（除夕至初一）休館，1月30日至2月2日（初二至初五）調整營業時間至下午4點，其餘時間照常營業；年節期間，急救責任醫院提供急診24小時服務，長照、社福、食安都不打烊；而野生動物、動物急難救助，一樣可撥打1999市民專線協助，動保園區提供指定動物認養、領回寵物、捐贈物資及動物屍體火化服務。

詳細資訊可至「桃園事」臉書粉絲專頁或桃市府官網，亦可撥打1999市民專線洽詢。

桃園市長張善政22日主持農曆春節前夕最後一次市政會議，率領府一層及相關局處首長，宣布春節期間9大服務不打烊。（記者鄭淑婷攝）

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