寶林茶室案被監察院糾正 北市府回擊：監委別開上帝視角

北市府發言人殷瑋批評，監察委員不該開上帝視角，邦克列酸導致的食物中毒事件是歷史上首次，政府機關應該本於事實發揮功能，而不是自傷公信力。 （台北市政府提供）

2025/01/22 17:37

相關新聞請見

寶林茶室中毒案 監院糾正台北市府「錯失採樣黃金期」

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市去年爆發「寶林茶室」案，邦克列酸造成食物中毒釀6死，監察院今通過糾正台北市政府，並指市府專業警覺性不足，被害人已住院休克仍未下架、保留、封存，也未第一時間採樣食物檢體，錯失採樣黃金期。不過北市府發言人殷瑋批評，監察委員不該開上帝視角，邦克列酸導致的食物中毒事件是歷史上首次，政府機關應該本於事實發揮功能，而不是自傷公信力。

請繼續往下閱讀...

殷瑋今在監察院糾正台北市政府後，透過影片回應。他認為監察委員不該開上帝視角，邦克列酸導致的食物中毒事件當時在台灣從未見過，是歷史上第一次。當時全台灣還沒有醫院能進行通報、判斷出是食物中毒，臨床所表現的症狀也不像一般所見的代謝性酸中毒症狀。

他也強調，當時就連中央衛福部都指，一般食物中毒症狀有噁心、嘔吐以及腸胃道症狀，很難發展到肝衰竭等，此案與一般案例不一樣，監察委員若苛責第一線醫院醫師、同仁與衛生局同仁，非常不公平，應當本於食品安全專業及醫療實務，進行判斷。

殷瑋表示，如果不是衛生局進行的生物及環境跡證採樣，到現在都還沒有辦法把邦克列酸、寶林跟食物中毒連結起來，如今檢察官也根據證據起訴。他最後也呼籲，任何政府機關都應該本於事實發揮功能，而不是自傷公信力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法