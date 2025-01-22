超貴！高雄「吉伊卡哇提燈」之亂 售價飆升至千元掀熱議

知名網購平台出現吉伊卡哇造型提燈，有些價格高達999元。（本報合成，擷取自網路）

2025/01/22 18:40

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄2025燈會與日本人氣角色「吉伊卡哇」（JiiKawa）合作，推出紙雕造型小提燈，掀起全台的「吉友們」關注。不過，這款燈籠原為高雄市府免費贈送給國小及幼兒園學童的活動禮物，如今卻成為網購平台上的炒作商品，售價最高飆至千元，引發熱議。

高雄市於本月20日向國小、幼兒園及特殊學校學童發放吉伊卡哇造型提燈。然而不少民眾發現，該提燈近日在多個知名網購平台及社群網站上架販售，價格落在299元至999元不等，更有臉書賣家開價高達1000元。

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此種黃牛的炒作行為引發民眾不滿，不少網友紛紛留言批評，「怎麼不去搶」、「想錢想瘋了」、「免費的賣到888，比搶銀行還好賺」。

此外，民進黨立委黃彥毓日前接獲多位家長陳情稱，提燈消息一出便有人透過網站招募工讀生，在國小校門口以零食與小朋友交換燈籠，提供時薪190至200元，試圖進一步收購炒賣。不過，該網站打工資訊已於15日關閉。

社群平台賣場也出現吉伊卡哇提燈販售亂象。（擷取自臉書Marketplace）

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