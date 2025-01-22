YT自動翻譯將「台北」變「北京」 朱宥勳：有點噁爛！

朱宥勳近日在YT上傳影片聊到「台北國際書展」的事，YT自動翻譯功能竟然將字幕變成「北京國際書展」。（圖翻攝自朱宥勳臉書）

2025/01/22 19:50

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕YouTube又出包？作家朱宥勳近日在YT上傳影片聊到「台北國際書展」的事，怎料YT自動翻譯功能竟然將字幕變成「北京國際書展」，讓朱宥勳直呼「噁爛」！

朱宥勳今天（22日）在臉書分享自己最近在YT頻道上的影片片段，「給大家看個有點噁爛的東西。上週五，我出了一支影片，講最近的文學出版消息。其中，我預告了年後就要熱鬧開始的『台北國際書展』。結果有網友通知我，字幕怎麼打成『北京國際書展』了？」

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朱宥勳得知後納悶：「欸？怎麼可能？我常常忘記講『台北』兩個字，但我不可能搞混台北跟北京啊！」之後朱宥勳請片師調查一下，「發現問題了。我們自己做的字幕，是打『台北國際書展』沒錯，如果你在字幕選項上面，選擇『中文』，就會選到我們原來的版本。但如果你選擇『自動翻譯』，Youtube的翻譯軟體就會發神經，自動竄改成『北京國際書展』。」

朱宥勳吐槽，「不好意思喔，我們『台北國際書展』上面會出的書、會得獎的書，應該有滿多是不能在『北京國際書展』上架的，大家田無溝水無流各自安好就好了，謝謝！」

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