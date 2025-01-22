新北土城大安、新洲公托中心開幕 開放網路報名

土城托育中心今天啟用，老師帶學童說故事。（記者陳奕劭攝）

2025/01/22 17:35

〔記者陳奕劭／新北報導〕土城大安與土城新洲公共托育中心今天（22日）啟用，為新北市第125、126家公托，新洲公托可收托60名0到2歲嬰幼兒、土城公托可收托45名0到2歲嬰幼兒，今天下午5點開放網路報名；新北市長侯友宜表示，照顧孩子是市府的責任，未來繼續增設公托，也鼓勵新北市民多生育。

侯友宜參訪兩間托育中心開幕式並參觀教室，因為仍在招生中，因此邀請附近公共托育中心的幼兒到場，侯友宜開心與幼兒們互動，他表示，為滿足更多家庭需求，市府努力尋找適合場地廣設公托，土城大安公托為新北社會住宅附屬公益空間，新洲公托為工業區立體化回饋空間，希望讓小孩在家鄉照顧，爸爸媽媽可以更安心。

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他指出，今年1月1日起實施「育兒家庭入住優先戶保障措施─育有2名以上未成年子女的家庭已納入住宅法優先戶範圍」與「育兒家庭一般戶租期延長措施─提供租期延長保障，最多延長租期至12年」，讓年輕人育兒成家能兼顧住宅，家庭和就業。

侯友宜說，市府已設置371處托嬰中心（124處公托、247處私托），收托名額16220人；統計至去年12月底，新北市居家托育人員登記人數為7166人，家外托育率達44％，感謝民間團體、幼教團體投入公托照顧，讓孩子安全快樂成長，照顧孩子是市府的責任，也鼓勵大家「沒有生的趕快生，有生的想要繼續生就努力生」。

市府社會局副局長吳淑芳表示，大安公托收托60名0到2歲嬰幼兒、新洲公託收托45名0到2歲嬰幼兒，即日起至2月17日下午5點開放網路報名。

土城公共托育中心今天啟用，小朋友開心玩耍。（記者陳奕劭攝）

土城大安托育中心啟用，侯友宜與小朋友互動。（記者陳奕劭攝）

土城新洲公共托育中心今天啟用，提供充足空間供小朋友遊玩。（記者陳奕劭攝）

土城大安公托今天啟用，為新北社會住宅附屬公益空間。（記者陳奕劭攝）

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