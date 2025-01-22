花蓮初英山推動微水力發電 打造社區自主能源命脈

初英山文化產業交流協會推動微水力發電9年，舉辦學生競賽鼓勵設計創作，並與連3年冠軍隊伍龍華科技大學合作，將原型機放入水圳測試，未來希望讓農業也淨零轉型，並打造具社區韌性的自主能源命脈。（鍾寶珠提供）

2025/01/22 17:38

〔記者吳柏軒／台北報導〕「小蝦米立大功！」花蓮縣初英山協會9年前起開始推動微水力發電，舉辦學生競賽，並與拿下3年冠軍的龍華科技大學師生合作，在農田灌溉溝渠架設，雖然單機組發電量僅幾KW，但小小一段水圳可架設多組，安裝簡單、且不影響水域生態，盼打造出具社區韌性的自主能源命脈。

國科會今舉行「公民社會的淨零沙盒實驗」成果發表會，2年支持35組試點團隊，涵蓋永續能源、循環經濟、自然碳匯、低碳農業、低碳產業與綠色生活等。

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獲國科會補助的初英山文化產業交流協會常務理事鍾寶珠直言：「希望每個社區都可以扮演淨零轉型重要推手。」2016年開始推微水力發電，並舉辦8屆全國高中、大專小水力發電設計比賽，龍華科技大學拿下連3年冠軍，已將前年、去年的冠軍機組設計優化，放入農田水圳中測試。

龍華科大副教授蕭瑞昌表示，與學生團隊拿到賽事冠軍後，為了地方創生，便與初英山協會合作，將原型機放入當地溝渠發電，並往返花蓮試車，藉此培養學子設計水利機組，去年得獎作品也取得發明跟新型專利，未來將模組化，有水流動就能發電，且顧及生態，不卡異物。

鍾寶珠說，目前小水力機組進口動輒超過百萬元，未來希望與龍華科大合作的機組能國產化、模組化，成本壓在10萬元以內，甚至未來成立綠能五金行，民眾可以買到機組、自行安裝，也希望政府推動微水力發電，已規劃到南投筊白筍田測試，將淨零轉型應用到農業。

另組計畫「城市森林－樹枝條碳化循環服務教育」由Rewood創辦人陳偉誠負責，他表示，2020年開始研究都市林業循環，發現許多風災倒木或枯木，如去年3個颱風，台北市曾1天倒2千棵行道樹，但這些倒木的管轄權複雜，導致許多被當作廢棄物燒掉，製造碳排，但這些都是樹木行光合作用的固碳，「Rewood」是希望推廣將倒木作成家具，或經厭氧環境製成生物碳，收集煙灰再利用製成清潔用品等，將廢棄物變資源，一年可幫台灣省下千萬公噸碳排放。

行政院副院長鄭麗君今也參與公民沙盒成果展並致詞，她說政院淨零轉型專案小組也朝向多元綠能及社區韌性發展，卓榮泰院長已指示啟動小水力的討論，由公部門對地方部門進行溝通與程序，避免過去太陽光電造成的競合問題及弊端。

初英山文化產業交流協會推動微水力發電9年，舉辦學生競賽鼓勵設計創作，並與連3年冠軍隊伍龍華科技大學合作，將原型機放入水圳測試，未來希望讓農業也淨零轉型，並打造具社區韌性的自主能源命脈。（鍾寶珠提供）

初英山文化產業交流協會常務理事鍾寶珠（右）與龍華科技大學副教授蕭瑞昌（中）共同合作，推動社區微水力發電，獲國科會公民沙盒試驗計畫補助。（鍾寶珠提供）

Rewood創辦人陳偉誠獲國科會補助，執行公民沙盒試驗計畫，「城市森林－樹枝條碳化循環服務教育」，他希望將風倒木等廢棄物重新再利用，發展家具、清潔用品等，讓其真正固碳，替台灣省下千萬公噸碳排放。（記者吳柏軒攝）

國科會舉行「公民社會的淨零沙盒實驗」成果發表會，2年支持35組試點團隊，涵蓋永續能源、循環經濟、自然碳匯、低碳農業、低碳產業與綠色生活等。 （記者吳柏軒攝）

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