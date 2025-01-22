台南學甲送幸福年菜給老弱 警分局提醒走春交管路段

台南學甲區長張明寶（左二）今天（22日）送出幸福年菜關懷獨居長者及弱勢家庭。（公所提供）

2025/01/22 17:34

〔記者楊金城／台南報導〕年關近，台南學甲區公所今天（22日）送出幸福年菜給67戶獨居長者及弱勢家庭，並舉辦寫春聯、送春聯活動，學甲警分局教導走春交通管制路段，消防局第三救災救護大隊則教導民眾防火逃生，趨吉避凶，合力打造幸福友善城市。

幸福年菜包含月見油飯、蹄膀肉筍絲、魚翅羹及燒酒雞，每一道菜象徵著節日的喜慶和美好祝福。

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學甲區長張明寶表示，學甲幸福年菜送暖活動是第2年舉辦，未來也將持續辦理，公所近來並媒合在地企業、公益團體及善心人士發送民生物資及現金給弱勢家庭溫馨過好年，另因天氣寒冷，公所人員持績電話問安、關懷訪視及提供毛帽、手套、圍巾等保暖物資給獨老，表達社會的關懷，建構幸福、安全、友善的台南市。

為期15天的春安工作已在20日登場，學甲警分局也在活動中宣導維護治安、防範毒品與打擊詐騙犯罪是重點工作，民眾如遇可疑詐騙，可撥打165反詐騙專線、警政署「打詐儀表板」求助。

學甲分局長巫建德表示，春節期間，警方將持續加強酒駕取締、防制交通事故。針對春節重要觀光景點包括北門南鯤鯓代天府、水晶教堂、井仔腳、學甲頑皮世界野生動物園，都規劃交通疏導方案及替代道路，民眾走春要注意交管。

消防局第三大隊則是出動「消防蛙」展示「爆竹煙火施放安全」春聯，向民眾宣導春安用火用電的安全、安裝住宅用火災警報器的重要性，如要燃放炮竹煙火應購買合格產品並減少燃放。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台南學甲區公所今天（22日）送出幸福年菜關懷67戶獨居長者及弱勢家庭，並舉辦寫春聯、送春聯活動，消防局出動消防蛙宣導趨吉避凶之道。（公所提供）

學甲警分局以手繪漫畫宣導維護治安、交通、防範毒品與打擊詐騙犯罪是春安重點工作，宣傳創意特別。（分局提供）

台南市消防局第三救災救護大隊教導民眾防火逃生，趨吉避凶。（民眾提供）

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