台南新春活動多 觀旅局：不受地震影響放心旅遊

台南新營波光節。（圖由南市觀旅局提供）

2025/01/22 17:30

〔記者蔡文居／台南報導〕1月21凌晨台南楠西等山區發生地震，引起各界關切。南市府觀光旅遊局表示，第一時間向轄內旅宿業了解並關心災情狀況，均能正常營運提供最優質的服務。新春連假即將於1月25日登場，旅宿業者已做好萬全準備，不受地震影響，歡迎大家放心前來台南旅遊。

市長黃偉哲表示，台南是春節活動的首選旅遊地。台南不僅獲《國家地理旅遊》雜誌評為「2024年全球最酷景點」，也被美國CNN列為「2024年最佳參訪地」，更榮登英國《Time Out》推薦的「2025年亞洲最佳旅遊城市之一」。在2025年春節，台南將以豐富活動迎接旅客，從拜廟祈福、品嚐美食到多元燈節活動，如龍崎光節空山祭、月津港燈節、普濟殿燈會、神農街花燈展與成功燈會，皆不可錯過。

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觀旅局長林國華說，台南新春活動多，例如「如魚得水～跟著魚頭君來台南走春」水上大型氣偶展，活動自1月21日至2月12日在中西區環河街運河河畔舉行。月津港燈節於1月18日至2月16日展出，龍崎光節空山祭則從去年12月28日至2月16日持續舉辦，年後還有新營波光節（2月8日至3月16日）與鹽水蜂炮（2月11日至2月12日）接力登場，活動豐富精彩，建議大家提早規劃行程，放心遊台南。

台南月津港燈節。（圖由南市觀旅局提供）

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