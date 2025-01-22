春節前夕 彰縣席開百桌宴請弱勢老幼圍爐

今天在花壇鄉全國麗園大飯店席開百桌，宴請弱勢家庭、獨老長輩及安置機構孩童一起圍爐。 （記者湯世名攝）

2025/01/22 17:30

〔記者湯世名／彰化報導〕春節前夕，今天（22日）在彰化縣花壇鄉全國麗園大飯店有一場「寒冬送暖 齊心送愛」春節圍爐活動，現場席開百桌，由全國麗園結合彰化縣彰化國際同濟會共同贊助，縣長王惠美邀請縣內弱勢家庭、獨老長輩及安置機構孩童一起圍爐，感受來自各界的溫暖。

王惠美表示，感謝全國麗園大飯店董事長李孟哲，連續9年與縣府合作辦理圍爐，提供幸福饗宴，今年與彰化同濟會長李鑫堂，也是其胞弟拉進來，一起加入公益行列，招待100桌予弱勢、獨老及安置機構孩童，讓他們能夠吃熱食暖胃，享用美味的年菜，還要感謝祥和志願服務協會與泰和茂營建團隊提供432份物資總值約13萬元，一起送暖，讓他們「有呷閣有掠」。

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王惠美說，今年縣府受贈指定照顧弱勢的民生物資價值已累積至429萬元，為縣內身心障礙、年長者或經濟弱勢家庭等有物資需求的民眾送出溫暖。另外，縣政府過年期間不打烊，相關社會福利可撥打1957專線，縣政相關便民服務，可撥打1999專線，24小時都有專人服務。

全國麗園大飯店董事長李孟哲表示，今年是第9年舉辦幸福饗宴，從他的父親交接給他，至今每一年都持續舉辦，希望明年可以把更多資源納進來，跟隨縣府的腳步，把各個福利做得更好。

縣府社會處表示，今天現場除了準備豐盛美味的年菜供民眾享用，也邀請彰化家扶小朋友表演，有烏克麗麗、舞蹈樂團演出及武術表演，更有超級吸睛的小丑氣球表演和魔術變變變，炒熱活動氣氛，現場還有玩具銀行二手玩具交換活動，好不熱鬧。

今天在花壇鄉全國麗園大飯店席開百桌，宴請弱勢成員吃年菜，來賓也一起同樂。 （記者湯世名攝）

今天在花壇鄉全國麗園大飯店席開百桌，宴請弱勢成員吃年菜，現場還有各項精彩表演。（記者湯世名攝）

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