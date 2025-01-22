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    新北青創五股自造基地開放新一期進駐申請 打造創業夢想起點

    新北青創五股自造基地提供大型木工機具、雷射切割機等先進設備，以及創業輔導諮詢、銷售通路媒合與參展補助等服務。（記者羅國嘉攝）

    新北青創五股自造基地提供大型木工機具、雷射切割機等先進設備，以及創業輔導諮詢、銷售通路媒合與參展補助等服務。（記者羅國嘉攝）

    2025/01/22 17:20

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市青年局轄下的「新北青創五股自造基地」，即日起開放最新一期進駐申請，截止日期為2月10日，而24日則將辦理招募說明會。該基地以製造業創業為主題，提供完整的創業資源，包括大型木工機具、雷射切割機等先進設備，以及創業輔導諮詢、銷售通路媒合與參展補助等服務，助力青年創業者將創意實現並進軍市場。

    青年局長邱兆梅指出，五股自造基地的前身為技職教育發展空間，在轉型為青年局的創業基地後，增設多元服務，從產品設計到商業化提供全方位支援；該基地已孕育出多個成功品牌，如榮獲德國iF設計獎的「土與木之間」，和獲金點設計獎的「本芯金屬工藝」。她強調「基地是自造者實現夢想的重要平台，也是創業者交流的社群中心。」

    全新虛擬進駐制度 提供靈活創業支持

    邱兆梅表示，今年起，基地推出「虛擬進駐」制度，針對無需工具機與工作空間的創業者，提供創業輔導、工商營業登記及資源媒合等服務，讓更多創業者能夠靈活運用基地資源，實現創新目標。

    青年局創業資源科長蔡欣蒓說明，基地招募從即日起至2月10日止，進駐期間從今年3月1日至2027年2月28日，並可先看招募簡章，再將申請文件以電子郵件傳送至info@fablabtaipei.org。此次招募分為書面審查、簡報評選、最終入取名單結果公告等三階段，招募期間將於24日下午2時30分舉行說明會。

    邱兆梅指出，五股自造基地的目標是幫助創業者將創意轉化為市場價值，讓產品實現商業化，同時促進製造業創業的蓬勃發展。有志於創新創業的青年，歡迎參加24日的說明會或至基地現場參觀，開啟創業夢想的第一步。

    新北青創五股自造基地提供大型木工機具、雷射切割機等先進設備，以及創業輔導諮詢、銷售通路媒合與參展補助等服務。（記者羅國嘉攝）

    新北青創五股自造基地提供大型木工機具、雷射切割機等先進設備，以及創業輔導諮詢、銷售通路媒合與參展補助等服務。（記者羅國嘉攝）

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