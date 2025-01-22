2025小果番茄賽 嘉義番路青農奪亞軍揭關鍵「做對時間」

番路鄉女青農江曉琪獲健康優質設施小果番茄競賽亞軍，今受獎。台南區農業改良場場長陳昱初（左至右）、江曉琪、番路鄉農會總幹事趙幸芳、台南區農業改良場秘書黃惠琳。（番路鄉農會提供）

2025/01/22 17:22

〔記者王善嬿／嘉義報導〕農業部台南區農業改良場，今舉辦2025健康優質設施小果番茄競賽頒獎典禮，嘉義縣番路鄉女青農江曉琪，以優質小番茄產品獲評審青睞，贏得全國亞軍，為番路鄉再添榮耀。

江雅琪分享獲獎感想說，天時、地利、人和是農業成功的基石；她農業耕耘20年，積極探索離地、半離地與回歸土地等多元種植模式，結合塑膠布溫室技術應對氣候挑戰。她認為，從土壤管理到適時施肥，每個環節都至關重要，關鍵就在「做對時間」。

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嘉義縣政府農業處農林作物科長李秋瑩、番路鄉農會總幹事趙幸芳等人今到江曉琪家貼紅榜祝賀。

趙幸芳說，番路鄉位於北回歸線上，江曉琪憑著多年深耕農業經驗，從病蟲害防治到採收，每一步她都用心經營，種出的果肉細膩、酸甜平衡、回甘口感，展現番路農業卓越實力。

番路鄉農會表示，2025健康優質設施小果番茄競賽要求參賽者提交產銷履歷、有機標章、生產追溯條碼等文件，詳細記錄病蟲害防治過程，競爭激烈。江曉琪的小番茄不僅通過層層檢驗，贏得評審青睞，展示番路農業的高度專業與創新能力。

嘉義縣政府農業處農林作物科長李秋瑩（右二）今貼紅榜祝賀江曉琪（左二）。（番路鄉農會提供）

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