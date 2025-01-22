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    汰換國、高中課桌椅及置物櫃 北市3年投入8.1億

    台北市教育局今年起分3年，將投入8.1億元汰換國高中課桌椅、置物櫃。（記者甘孟霖攝）

    台北市教育局今年起分3年，將投入8.1億元汰換國高中課桌椅、置物櫃。（記者甘孟霖攝）

    2025/01/22 17:08

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市除了校舍老舊須改善外，學習空間硬體也進入汰換週期，台北市教育局今（22日）表示，除了持續投入經費進行校舍改建外，將分3年投入共8.1億元，替全台北市國、高中共約2400間教室，進行課桌椅、置物櫃汰換。

    教育局長湯志民今於台北市公私立中等學校校長會議分享重要政策，並宣布將投入8.1億元，推動市立國、高中教室汰換課桌椅以及置物櫃，預計3年內完成汰換。

    教育局表示，課桌椅預計1年投入7千萬元、汰換3萬5600套，預計3年時間將全市國高中桌椅汰換完成；置物櫃部分，台北市今年起補助汰換，1年預計800間教室，分3年完成約2400間教室的工程。

    台北市國、高中的課桌椅已經超過15年未全面汰換，教育局副局長陳素慧說，課桌椅如有破損、老舊以致不堪使用狀況，學校就會少量汰換，每隔一段時間則會全數做汰換，此次汰換預計將桌椅全數更換為木頭製，透過與林業署洽談國產木材課桌椅，推動愛用國產材，實現永續發展目標。

    她說，原則上會從國一學生開始汰換桌椅，不過還是要視各學校實際狀況調整，希望小校能夠1年內更換完成，最快116學年度能完成全市國、高中課桌椅及置物櫃的汰換。

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