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    南投監理站古董車牌2/3起網路標售 號牌標注「古董車」有味道

    南投監理站首度開放網路競標的古董車號牌，該副是古董汽車號牌，號牌上的古董車字樣，配上棕底白字，讓車牌也呈現復古味道。（南投監理站提供）

    南投監理站首度開放網路競標的古董車號牌，該副是古董汽車號牌，號牌上的古董車字樣，配上棕底白字，讓車牌也呈現復古味道。（南投監理站提供）

    2025/01/22 17:13

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕古董汽車、機車前年底開放上路，古董車上路須懸掛監理單位核發的號牌，南投監理站分配到KUA-0519~KUA-0550古董汽車號牌，及KUM-0120~KUM-0123古董機車號牌，24副號牌將上網標售，南投監理站表示，並非舊車就是古董車，而是要符合古董車身分認定的幾個標準，才能競標並縣掛古董車號牌。

    南投監理站開放網路標售古董車號牌，古董汽車號牌KUA-0519~KUA-0550，共有20副號牌；古董機車號牌為KUM-0120~KUM-0123，共有4副。春節連假一結束，即2月3日上午9時到2月5日上午9時，在監理服務網辦理標售，網址：https：//www.mvdis.gov.tw

    因古董車少，競標價也比新車高，汽車阿拉伯數字4號相同的鐵支號底價6000元，兩兩相同或順位、自選號碼3000元；機車則是鐵支號牌底價3000元，兩兩相同或順位號碼的底價2000元。

    南投監理站表示，古董車號牌是棕底白字，並會加註古董車字樣，不是所有舊車都符合古董車標準，古董車須符合幾個標準，包括：有財團法人車輛安全審驗中心VSCC測試安全合格文件；車齡在35年以上；取得原車輛製造廠或代理商出具的古董車證明文件，或國外政府核發的古董車號牌證明文件；國內外已領照使用未報廢的車輛；車輛內裝保持完善。

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