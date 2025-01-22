新春何處去？ 台南社大台江分校推薦私房景點

台江私房景點─山海圳起點四草湖夕照。（圖由社大台江分校提供）

2025/01/22 17:05

〔記者蔡文居／台南報導〕放寒假了，新春何處去？台南社大台江分校綠道志工今天推薦台江私房景點，包括新春來海尾朝皇宮吃平安圓，文化中心看台江村落美展，十三佃鄭家古茨欣賞「文化燈箱」，還有台灣山海圳起點四草湖夕照。

社大台江分校綠道志工也將山海圳國家綠道沿線的公車、U-bike站點，彙整成「山海圳綠色交通」數位地圖，提供台江流域學校，邀請青年及市民朋友，新春期間，打開綠道數位地圖，就可以知道那裡可以就近搭公車或是騎U-bike，一起趖（蛇）來山海圳綠道走春，迎接蛇年。

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社大台江分校執行長吳茂成指出，愈來愈多的學校師生，以山海圳國家綠道做為戶外教育場域，鼓勵學生分段走讀這一條台灣朝聖之路，寒假首日，包括來自新北市永和社大、以及來自嘉義縣的東石高中師生20幾人，分別在台江綠道志工陪同下，以走路方式探索山海圳大圳之路。

吳茂成說，透過「山海圳綠色交通」數位地圖，大家可以善用公共交通系統來走讀山海圳國家綠道，例如可以搭火車到南科火車站，再騎著U-bike，沿著山海圳綠道，一路參訪南科考古館、台史館、十三佃鄭家社區博物館、台江文化中心看村落美展、海尾朝皇宮吃平安圓、海尾路魚塭區賞黑琶，最後騎抵綠道起點四草湖，欣賞美麗的台江夕照。

嘉義縣東石高中師生在寒假首日，走讀山海圳國家綠道大圳之路。（圖由社大台江分校提供）

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