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    合歡山下冰霰夾雪 今晚6時起台14甲翠峰到大禹嶺預警性封閉

    合歡山22日中午起下冰霰夾雪，山壁覆蓋薄薄的冰雪。（林保署南投分署提供）

    合歡山22日中午起下冰霰夾雪，山壁覆蓋薄薄的冰雪。（林保署南投分署提供）

    2025/01/22 16:48

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕強烈大陸冷氣團27日小年夜南下，今天白天南投縣天氣比前幾天溫暖，但合歡山上午起溫度就降到零度以下，中午下冰霰，並有短暫夾雪，讓上山遊客大感驚喜。因低溫路面易結冰，公路局公告台14甲線翠峰到大禹嶺路段今晚6時起預警性封閉。

    合歡山在19日凌晨下雪，因積雪不多，前兩天已融化，由於氣象預報27日會有強烈冷氣團南下，很多民眾預測合歡山最快要到這天才會下雪，不過今天合歡山白天溫度就降到零度以下，中午12時武嶺、合歡山遊客中心、小風口等地開始下冰霰，並有短暫的霰夾雪，上山遊客聽到車頂有細小的叮叮咚咚聲響，走出車外才發現下冰霰，有人分享影片到臉書社團，很多網友都大讚幸運。

    台灣追雪團雪長江文正表示，合歡山白天溫度加上有水氣才會下冰霰，並短暫霰夾雪，若山上的水氣繼續增加，就有機會飄雪。

    這幾天台14甲線翠峰到大禹嶺路段，每天傍晚到隔日清晨會因路面結冰而預警性封閉，今天也不例外，公街局中區養工程分局下午已公告，今晚6時起翠峰到大禹嶺路段預警性封閉，車子只出不進。

    合歡山上武嶺、合歡山遊客中心等停車場，近日常因山上低溫電動設備故障，有些遊客的車子無法進出，因此停車場廠商也呼籲遊客若有預警性封閉公路的公告，就請大家提早下山，以免停車場設備故障無法出入場。

    合歡山松雪樓周邊中午下起冰霰，並短暫霰夾雪。（林保署南投分署提供）

    合歡山松雪樓周邊中午下起冰霰，並短暫霰夾雪。（林保署南投分署提供）

    合歡山上下起冰霰，遊客伸出手臂讓冰霰打在衣服上。（圖自臺灣追雪團臉書社團）

    合歡山上下起冰霰，遊客伸出手臂讓冰霰打在衣服上。（圖自臺灣追雪團臉書社團）

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