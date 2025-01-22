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    春節假期蘇花路廊車潮估20萬輛次 1/25起湧現

    春節假期蘇花路廊將出現返鄉車潮，從25日起湧現。（記者游太郎攝）

    春節假期蘇花路廊將出現返鄉車潮，從25日起湧現。（記者游太郎攝）

    2025/01/22 16:49

    〔記者游太郎／花蓮報導〕公路局東區養護工程分局預估，春節連續假期蘇花路廊南下返鄉車潮預計從25至29日陸續湧現，29日（大年初一）將出現南下最大車潮；假期後段2月2日（大年初五）將出現北上車流高峰，請用路人多利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務。

    公路局東工分局指出，春節連續假期從1月25日至2月2日共9天，預估蘇花路廊將湧現大量車潮，行駛車輛將達20萬輛次，連續假期前段（1月25至29日）南下返鄉車流將陸續湧現，預估第5天（1月29日）將出現南下最大車潮，南下全日交通量約1萬8000輛次，當日首波車潮將自凌晨5時起湧現，尖峰時段最高車流量每小時達1100輛以上，車多時段平均車流量約850至950輛，壅塞情形預計將持續至下午5時以後緩解。

    假期中段（1月30日至31日）預估出現前往各大風景區出遊人潮，假期後段（2月1日至2日）則將以北上返回工作地車輛為主，預估第9天（2月2日、大年初五）將出現北上車流高峰，北上全日交通量約2萬2000輛次，車潮將自上午7時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至夜間11時後緩解。

    東工分局表示，蘇花路廊（蘇澳至崇德）以台9線為主要車輛疏導路線，往返花蓮至蘇澳的長途旅次用路人行駛蘇花改台九線南下，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

    春節期間東工分局將藉由時段性車種管制，藉以紓解尖峰時段車流，台9線及台9丁線路段，開放大客車行駛蘇花改路肩及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：1月25日（6時至8時、南向）；1月26至28日（5時至13時、南向）；1月29至31日（4時至17時、雙向）；2月1日至2日（11時至20時、北向）。

    東工分局表示，為提升行車效率開發的「蘇花即時通」LINE官方帳號服務，不論查詢即時路況、停車場、找廁所或加油站，都可以進行查詢：另為鼓勵用路人於離峰時段行駛蘇花路廊，春節連假也舉辦「蘇花AI隨身攜，路況掌握順暢行」抽獎活動，民眾只要加入官方帳號並符合活動規則，均有機會獲得多項大獎。

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