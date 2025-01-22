翠綠茶園添櫻紅！南投草坪頭櫻花季1/25開跑 估春節盛開

南投信義鄉草坪頭櫻花季，目前園區山櫻花搶先綻放，在藍天、茶園襯托下顯得更加鮮豔。（記者劉濱銓攝）

2025/01/22 16:42

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉草坪頭櫻花季將於1月25日開跑，信義鄉公所今舉辦茶會開幕活動，宣布賞櫻將從春節一路到3月2日，賞櫻酌收清潔費50元，目前桃紅色山櫻花搶先綻放，花況約1至2成，在翠綠茶園襯托下，顯得更加鮮豔，預計春節就會盛開。

信義鄉公所表示，草坪頭茶園種植4000多棵櫻花樹，種類包括山櫻花、河津櫻、八重櫻、吉野櫻、富士櫻等品系多元，目前山櫻花已開始綻放，甚是有部分山櫻花況達7、8成，不過普遍花況約1、2成，櫻紅與藍天、茶園相互輝映，呈現浪漫田園景致。

請繼續往下閱讀...

當地茶農說，山櫻花預計春節就會開出5成花況，緊接著粉紅色的河津櫻也會開花，之後則是八重櫻接力登場，屆時紅色桃花、雪白李花也會綻放，讓整個茶園百花齊放，彼此爭妍相當美麗。

公所指出，今年草坪頭賞櫻將酌收50元清潔費，在聯外道路省道台21線桐林橋路段，就會提前分流賞櫻車潮，民眾可依指標沿著投93線抵達隆華橋繳交清潔費，之後就能沿著省道前往草坪頭。

屆時園區停車場將進行總量管制，若車位即將客滿，就會強制要求小車轉往愛玉橋的臨時停車場，再搭乘免費接駁前往園區賞花。

至於大型遊覽車一律在愛玉橋的停車場停放，遊客再搭乘接駁車遊園賞花，除確保交通順暢，也能維持賞花品質。

南投信義鄉草坪頭櫻花季，目前園區山櫻花搶先綻放，在藍天、茶園襯托下顯得更加鮮豔。（記者劉濱銓攝）

南投信義鄉草坪頭櫻花季將於1/25開跑，賞櫻可持續到3月2日，預估春節期間山櫻花就會盛開。 （記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法