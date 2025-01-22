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    捷運北車B3大廳新指標「留白好多」 北捷：廣納意見調整

    台北捷運淡水信義線台北車站B3層大廳正在大改造，全面更新指標系統。（記者林承鴻攝）

    台北捷運淡水信義線台北車站B3層大廳正在大改造，全面更新指標系統。（記者林承鴻攝）

    2025/01/22 16:49

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運淡水信義線台北車站B3層大廳改造工程如火如荼進行中，全面更新指標系統、優化進出動線。不過，有民眾指出，指標燈箱留白過大，更換字型及字級後易視性仍不夠高，字看起來浮浮的；但也有人認為有比較清楚。北捷回應，會廣納各方意見調整修改，改造工程預計今年底完工。

    現場觀察，施工機具聲此起彼落，連結台鐵及高鐵閘門配置大幅度更動，拆除部分閘門改，以機動式驗票機分流進出站人潮。部分指標燈箱也已更新、更換字型，處處可見白色施工帆布，上頭寫著Taipei MRT Re-design。

    民眾指出，台鐵公司化後官方英文名稱已改為Taiwan Railway，簡稱TR，但更新後的指標還是寫TRA；高鐵也應為Taiwan High Speed Rail，但同樣寫為HSR，對初次造訪的外國旅客而言，不夠直觀。

    台北捷運公司說，接獲的指標燈箱意見為引導到台鐵、高鐵指標，後續將廣納各方意見，並以旅客最容易辨識原則調整修改，呈現系統性、簡潔、現代化的設施，打造整齊有序車站環境，提升服務效能。目前大廳改造第1階段工程即將完成，後續還有3個階段，整體預計2025年底完工。

    北捷說明，這次改造透過完善的服務設計，以使用者為中心建構直觀易懂、清晰、連續性且具整體性的指標系統 ，提供基本識別及指標設計應用、資訊層級架構、圖文系統使用規範等，以提升指標傳遞效率與台北捷運整體形象。

    台北捷運淡水信義線台北車站B3層大廳正在大改造，全面更新指標系統。（記者林承鴻攝）

    台北捷運淡水信義線台北車站B3層大廳正在大改造，全面更新指標系統。（記者林承鴻攝）

    台北捷運淡水信義線台北車站B3層大廳正在大改造，全面更新指標系統。（記者林承鴻攝）

    台北捷運淡水信義線台北車站B3層大廳正在大改造，全面更新指標系統。（記者林承鴻攝）

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