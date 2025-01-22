為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    陳昭姿條款！ 3理由未來民代不得兼任健保專家委員

    藥界出身的民眾黨立委陳昭姿身兼健保署專家會議委員。（資料照）

    藥界出身的民眾黨立委陳昭姿身兼健保署專家會議委員。（資料照）

    2025/01/22 16:49

    〔記者林惠琴／台北報導〕藥界出身的民眾黨立委陳昭姿身兼健保署專家會議委員，在立法院要求重新檢視後，衛福部健保署署長石崇良今（22日）表示，上週召開法律諮詢會議，結論決議未來健保署專家會議、各項給付項目或支付標準共同擬訂會議的委員或代表，不得聘任具民意代表身分者。

    石崇良解釋，健保要新增或擴增給付藥物等項目，須先經專家會議評估，由相關領域專家就科學證據、臨床需要進行討論後，再送至最後一關共擬會議，由付費者、醫療服務提供代表及專家、學者共同決定給付與否及給付條件。

    石崇良指出，前一陣子立法院要求重新檢視具民意代表身分者，是否適合擔任健保署專家會議或共擬會議的委員或代表，上週邀集法律專家討論後，決議未來健保署專家會議、各項給付項目或支付標準共同擬訂會議的委員或代表，不得聘任具民意代表身分者。

    石崇良說明，主要有3大理由，首先是大法官釋憲第149號指出，具民意代表身分者選擇兼職時，必須考慮立法與行政權的分權原則，行政與監督不宜混淆，健保執行給付屬於行政權，民代則是立法者、監督者，這個中間會有衝突。

    其次，依據立法委員行為法、遊說法，民意代表同時具有被遊說者的身分，會接受各種利益團體的遊說，這是法律允許範疇，但卻也因為如此，在參加健保給付項目的審議過程中，為了避免立場上遭受質疑或有所偏頗，認定不適合擔任委員或代表。

    再來，檢視衛生醫療相關法規發現，在醫療法第100條規定的醫事審議委員會，有類似醫療費用審議或是醫療技術審議的功能，與健保署專家會議、共擬會議的角色類似，而醫療法明訂醫審會委員須排除具民意代表身分者，因此參考酌用。

    至於陳昭姿先前曾說明，即使不擔任委員或代表可要求列席旁聽，石崇良指出，會議中也有相關討論，民意代表不適任健保署專家會議、共擬會議的委員或代表，自然也不適合列席旁聽。目前這屆專家會議委員任期到2月底，已著手進行相關辦法修正，預計年後預告，下一任期的委員就適用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播