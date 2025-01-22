陳昭姿條款！ 3理由未來民代不得兼任健保專家委員

藥界出身的民眾黨立委陳昭姿身兼健保署專家會議委員。（資料照）

2025/01/22 16:49

〔記者林惠琴／台北報導〕藥界出身的民眾黨立委陳昭姿身兼健保署專家會議委員，在立法院要求重新檢視後，衛福部健保署署長石崇良今（22日）表示，上週召開法律諮詢會議，結論決議未來健保署專家會議、各項給付項目或支付標準共同擬訂會議的委員或代表，不得聘任具民意代表身分者。

石崇良解釋，健保要新增或擴增給付藥物等項目，須先經專家會議評估，由相關領域專家就科學證據、臨床需要進行討論後，再送至最後一關共擬會議，由付費者、醫療服務提供代表及專家、學者共同決定給付與否及給付條件。

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石崇良指出，前一陣子立法院要求重新檢視具民意代表身分者，是否適合擔任健保署專家會議或共擬會議的委員或代表，上週邀集法律專家討論後，決議未來健保署專家會議、各項給付項目或支付標準共同擬訂會議的委員或代表，不得聘任具民意代表身分者。

石崇良說明，主要有3大理由，首先是大法官釋憲第149號指出，具民意代表身分者選擇兼職時，必須考慮立法與行政權的分權原則，行政與監督不宜混淆，健保執行給付屬於行政權，民代則是立法者、監督者，這個中間會有衝突。

其次，依據立法委員行為法、遊說法，民意代表同時具有被遊說者的身分，會接受各種利益團體的遊說，這是法律允許範疇，但卻也因為如此，在參加健保給付項目的審議過程中，為了避免立場上遭受質疑或有所偏頗，認定不適合擔任委員或代表。

再來，檢視衛生醫療相關法規發現，在醫療法第100條規定的醫事審議委員會，有類似醫療費用審議或是醫療技術審議的功能，與健保署專家會議、共擬會議的角色類似，而醫療法明訂醫審會委員須排除具民意代表身分者，因此參考酌用。

至於陳昭姿先前曾說明，即使不擔任委員或代表可要求列席旁聽，石崇良指出，會議中也有相關討論，民意代表不適任健保署專家會議、共擬會議的委員或代表，自然也不適合列席旁聽。目前這屆專家會議委員任期到2月底，已著手進行相關辦法修正，預計年後預告，下一任期的委員就適用。

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