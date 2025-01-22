中大打造首個登月酬載 深太空輻射探測儀成功傳回資料

中大太空系師生團隊投入2年時間打造深太空輻射探測儀（DSRP）日前 搭乘日本ispace HAKUTO-R Mission 2的 Resilience號登月小艇成功發射，今天宣布已成功收到首批科學數據。（中央大學提供）

2025/01/22 16:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕由中央大學團隊自主製造，台灣第一個登月科學酬載—中央大學深太空輻射探測儀（DSRP）日前搭乘日本ispace HAKUTO-R Mission 2的 Resilience號登月小艇成功發射，中大團隊今天宣布，已收到深太空輻射探測儀成功傳回首批科學數據。

DSRP由中大師生團隊歷經2年時間開發，設計短小輕薄，重量僅有399公克，左下角印有國立中央大學校徽，以及「Made in Taiwan」字樣，是台灣第一個自製登月科學酬載，也是第一次飛離地球軌道。

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中大太空系主任張起維表示，Resilience登月小艇在發射當日就飛到超過1萬公里高度，離開低地球軌道。中央大學深太空輻射探測儀是台灣第一個離開低軌道的科學酬載，每天都在新創我國太空酬載的飛行距離。

張起維提到，團隊為確保DSRP在深太空任務萬無一失，在有限的時間、空間下在地面反覆測試，特別前往清華大學原子科學技術發展中心和林口長庚醫院質子暨放射治療中心進行測試，以確保功能與運作正常。另外，要與日本ispace公司的登月小艇進行平行開發，以確認科學酬載與登月小艇能順利整合，充滿各種挑戰。

所幸發射任務成功，此次ispace登月小艇HAKUTO-R Mission 2一共搭載3個科學酬載，台灣中央大學是唯一的學術單位，也是最先開機的。目前運作正常，溫度都在安全範圍，科學團隊透過原始資料轉換為輻射劑量，並觀察到兩次宇宙射線產生的位元翻轉，成果亮麗。

本次任務的科學目標主要是希望測量地球到月球之間，以及月球表面的游離輻射環境。Resilience登月小艇預計4個月後登陸月球，並在月球表面觀測10天，展開另一階段觀測任務。所取得的游離輻射環境數據分析，有助於未來太空元件或太空艙作更精準的抗輻射設計。

此次特地飛往美國佛羅里達州全程觀看發射任務的成員—太空系研究生周宜萱表示，發射任務是美國時間的凌晨1點11分，當天能近距離觀看發射，令人興奮，自己從大二開始參與此任務，負責飛行軟體與環境測試的設計與架設，能看到夢想成真，十分感動。

中大太空系師生團隊投入2年時間打造深太空輻射探測儀（DSRP）日前 搭乘日本ispace HAKUTO-R Mission 2的 Resilience號登月小艇成功發射，今天宣布已成功收到首批科學數據。（中央大學提供）

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