拒絕動物生命園區進駐水源地 新北金山這里近百居民連署抗議

業者申請在新北市金山區萬西段設置動物生命紀念園區，居民連署抗議。（記者盧賢秀攝）

2025/01/22 16:38

〔記者盧賢秀／新北報導〕有業者申請在新北市金山區萬西段興建動物生命紀念園區，也會有動物焚化爐，居民擔心會破壞山林水土保持、污染水源，近百居民連署反對。

居民指出，金山萬西段336、336之1地號2筆土地是山坡地保育區，周邊環境清幽，有相關單位來會勘，要設寵物殯葬設施，距離民宅僅50公尺左右，2側小河流是當地西湖里、萬壽里、兩湖里居民、學校的飲用水源及農作物灌溉水源，居民擔心會影響水土保持、造成空氣污染及嚴重影響到居民的飲用水。

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近百居民今天聚集在西湖里尖山子空地連署抗議，反對業者設置動物殯葬設施，市議員張錦豪、周雅玲和白珮茹等人都出席，反對金山再增設這些嫌惡設施，尤其當地使用簡易自來水，恐有污染水源之虞，要求維持現狀，不要再破壞。

西湖里長楊聰明指出，寵物生命紀念設施包括焚化爐，法規明文規定應離居民住家1公里以上，但離民宅只有50公尺，東側200公尺就是風景特定區，如果發生強降雨後果不堪設想，2013年曾因強降雨上方山坡及道路發生走山、嚴重危害到民房。

金山是一個好山好水的鄉鎮，但山林陸續變成墓園，不是美麗的金山樣貌，現在連寵物殯葬設施也要來，希望市府能重視金山發展。

當地居民137人連署反對設動物生命紀念設施，由金山區公所祕書李周衡受理陳情連署書，將居民的心聲轉達市府相關單位。

居民連署抗議，拒絕動物生命紀念園區進駐。（記者盧賢秀攝）

居民連署抗議。（記者盧賢秀攝）

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