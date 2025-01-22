一包垃圾袋太多用不完 北市議員籲降低每包數量

台北市垃圾袋多為一包5個至20個販售。（資料照）

2025/01/22 16:44

〔記者蔡思培／台北報導〕年前是大掃除時機，許多民眾大掃除時會購買垃圾袋。不過台北市議員詹為元指出，現在北市垃圾袋多為一包5個至20個販售，大型垃圾袋則為5個一包販售，民眾可能一次購買太多變成浪費。他呼籲北市環保局優先調整「整包」的包裝數量，將每包數量降低，讓小家庭或偶爾使用的市民能夠更彈性購買。

環保局資源循環科科長林鈺惠解釋，垃圾袋販售數量癥結點在於垃圾處理費隨袋徵收的價格為每公升0.36元，目前各垃圾袋售價已是剛好取整數無需計算小數點，若改變特定大小的垃圾袋販售數量，恐導致徵收費用不一致。她強調，未來若垃圾費隨袋徵收費率有調整，一定會檢討垃圾袋販售數量。

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詹為元指出，台北市自1998年試辦垃圾隨袋徵收，已推行27年，「使用者付費」原則讓台北是回收率成全台之冠，垃圾減量也顯著。但生活型態改變下，小家庭越來越多，現行的垃圾袋販售方式無法完全符合市民的需求。隨著年節將近，家家戶戶大掃除，對大型垃圾袋的需求明顯增加，但許多市民反映大型垃圾袋一次購買數量過多，無法依需求彈性購買。

詹為元指，目前3公升至33公升垃圾袋都是每包20個販售；76公升袋每包10個販售；120公升袋則為每包5個販售。許多民眾希望垃圾袋零售販賣或減量販售，避免一次購買太多造成浪費。詹為元建請環保局檢討垃圾袋包裝數量，若環保局擔憂定價因小數點無法除盡，可優先調整「整包」包裝數量，如將120公升垃圾袋從5個一包調整為5個以下，讓小家庭或偶爾使用的市民能夠更彈性購買。

林鈺惠表示，去年120公升垃圾袋僅佔整體販售量1.3％，多是一般業者與公司行號。北市垃圾袋有7種不同公升數供民眾選擇，且無使用期限，民眾都可視情況自行搭配使用，用不完的袋子也可留著之後再用。

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