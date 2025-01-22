春節走春「呷平安、過好年」，宜縣225間廟宇免費供應平安粥，很受歡迎。（資料照）

2025/01/22 16:42

〔記者游明金／宜蘭報導〕春節期間，很多人會到廟裡拜拜吃平安粥「保平安」，這也成為宜蘭的限定活動；宜蘭縣今年有225家廟宇免費供應平安粥。但供應時間不一，有些廟宇年初一至十五都有提供，有些僅提供年初一1天，相關資訊可上宜蘭縣政府設置的「宜蘭春節服務不打烊」官網平安粥專區查詢。

「呷平安、過好年」，農曆春節，台灣人習慣到寺廟走春，縣內大多數寺廟都會免費提供平安粥，讓進香朝拜的信眾享用，感受神明庇蔭，保佑平安，祈求新的一年，諸事順興，同時也展現宜蘭人好客的熱情。外縣市廟宇較少有提供平安粥，農曆春節走春吃平安粥，成為宜蘭限定的特別活動，很受大家歡迎，幾乎每間廟宇都食客盈門。

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宜蘭的平安粥葷素各有不同，有些廟宇還準備海鮮粥、八寶粥，各自有調配的秘方；依據往年經驗，還有外縣市信眾包車到宜蘭廟宇進香，除了祈求神明庇佑，其次就是為了吃平安粥。也有人在春節期間走遍縣內各大廟宇，品嘗平安粥特有的滋味，連吃好幾碗。

宜蘭縣的平安粥相當出名，吃平安、保平安，成了新春最夯的走春活動；頭城協天宮、壯圍鄉保安宮年初一至十五都有提供、頭城草嶺慶雲宮則是年初一到初十提供；頭城慶天宮、冬山玉尊宮、三清宮、天照宮、澤安宮則是初一至初九提供等。

縣府表示，每間廟宇供應時間不同，縣府加以彙整，載明供應的廟宇、日期、葷或素、寺廟電話、地址並上網公告，詳情可上宜蘭縣政府「宜蘭春節服務不打烊」官網平安粥專區查詢，但實際情況還是以宮廟公布為主，請出發前再次與宮廟確認。

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