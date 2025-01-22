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    中市立德地下停車場結合公園及活動中心 今啟用至3月底免費

    中市東區首座公園式停車場啟用，即日起到3月31日免費停車。（記者蘇孟娟攝）

    中市東區首座公園式停車場啟用，即日起到3月31日免費停車。（記者蘇孟娟攝）

    2025/01/22 16:21

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中火車站周邊發展快速，停車位一位難求，台中市府與中央合作斥資3.59億元，在東區打造首座結合公園及活動中心的3合1停車場「立德地下停車場」，除提供208個汽車停車位及309個停機車車位，上方另設有以火車站為主題的共融遊戲公園及里民活動中心，讓社區民眾享有多功能公共空間。

    此外，配合農曆春節到來，台中市長盧秀燕今在啟用典禮中宣佈，停車場即日起到3月31日免費開放停車。

    台中市交通局長葉昭甫指出，東區立德地下停車場原為立德街公有平面停車場，因應台中火車站周邊停車需求，市府爭取中央1億3千萬與市府2億餘預算，改建原有的平面停車場。

    盧秀燕指出，立德地下停車場是座地上一層、地下三層的公園式停車場，可提供208席汽車位和309席機車位，滿足當地停車需求，此外，停車場一樓規劃市民活動空間，外觀設計融入火車頭與車廂意象，充滿在地的感情，引起民眾共鳴，象徵社區間的緊密連結。

    盧秀燕說，地面層規劃為共融式公園，並運用鐵軌、隧道元素，打造鐵路過山洞、沙灘、森林等兒童遊具，提供民眾一同遊樂休憩的全齡休閒空間，一棟建築含停車場、活動中心、公園等3種功能，讓附近民眾能多元使用空間。

    中市東區立德地下停車場上方設有共融公園，讓民眾休閒活動。（記者蘇孟娟攝）

    中市東區立德地下停車場上方設有共融公園，讓民眾休閒活動。（記者蘇孟娟攝）

    中市東區立德停車場也設活動中心。（記者蘇孟娟攝）

    中市東區立德停車場也設活動中心。（記者蘇孟娟攝）

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