廖先翔刪汐止社宅預算外界憂影響生態園區 市府：園區計畫不變

新北市汐止區白匏湖。（記者羅國嘉攝）

2025/01/22 16:01

〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨新北市立委廖先翔刪除汐止區「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」1.24億元，外界擔心可能影響生態園區進度。對此，新北市府工務局表示，市府推動生態園區計畫仍不變，並持續配合中央政策，目前正在辦理工程規劃與生態調查中。

工務局說明，白匏湖因地貌變化形成堰塞湖，擁有豐富的自然資源和生態價值，為汐止地區的重要地理與文化象徵。計畫範圍涵蓋約9.9公頃，包括白匏湖湖域及周邊13筆土地，總經費3億元，由中央全額補助。

請繼續往下閱讀...

不過，針對廖先翔刪除社宅預算，工務局指出，市府推動的園區計畫不變，仍持續與中央配合。而目前初步的規劃是將該地轉型為集生態保育、遊憩活動及藝文推廣於一體的多功能生態園區，實現人與自然和諧共存的願景。

工務局表示，該園區的核心目標是復育2.5公頃自然綠地，及保育4.4公頃生態湖域，保護區內251種動物物種（包含11種保育類、18種特有種及11種特有亞種），預計每年吸引約20萬人次遊客，並符合聯合國永續發展目標（SDGs）中的5項指標。

工務局指出，未來白匏湖生態園區不僅是汐止的綠色新地標，更是推動生態教育、遊憩活動及文化藝術的重要基地。園區將提供多樣化的遊憩區域，包括主湖區賞景休憩、草澤區自然觀察，以及森林巢穴的生態觀賞體驗，讓市民在享受自然的同時，提升環保意識與文化涵養。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法