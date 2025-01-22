台南六甲保安宮「囝仔神」 年初一、初二送銀手環給寶寶

六甲保安宮太子爺加持的純銀手環。（記者楊金城攝）

2025/01/22 16:12

〔記者楊金城／台南報導〕台南六甲保安宮奉祀「中壇元帥」太子爺，被譽為孩童的守護神，暱稱「囝仔神」，為催生和祝福新生兒，將在1月29、30日（大年初一、初二）舉辦寶寶迎新會、保安迎新麟鳳求環，免費贈送太子爺加持的純銀手環給去年新生寶寶，每人限領1只，年初一、年初二各送出100只手環，送完為止。

保安宮主委鄭文平說，保安宮在春節為新生兒祈福的傳統習俗，今年第7年舉辦，已成南市重要的民俗文化活動，除了免費送銀手環外，現場還有楓美食聯盟攤位、氣墊樂園、農產文創市集、樂團演奏，陪民眾熱鬧過新年，歡迎來保安宮走春祈福。

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大年初一、初二求環活動從上午9點開始，家長抱來寶寶、攜帶幼兒健康手冊及家長身分證明文件，至保安宮服務台領取手環，手環由999純銀製作，經太子爺加持，象徵庇佑寶寶平安健康、福氣滿滿。

台南市長夫人劉育菁、六甲區長陳啓榮今天（22日）為保安宮「保安迎新麟鳳求環」春節活動宣傳，劉育菁說，太子爺自古就是孩子的守護神，保安宮每年送銀手環，就是太子爺給寶寶最好的祝福禮物，保安宮走春活動不但過年喜氣，民眾點光明燈、過「七星平安橋」也能祈佑整年平安順遂、運途光彩。

陳啓榮指出，民眾新春來保安宮走春祈福，還可串聯六甲落羽松季、烏山頭水庫、西拉雅官田遊客中心等知名景點，來六甲走春祈福、賞美景、吃美食滿載而歸。

台南市長夫人劉育菁（左）為新生兒試戴六甲保安宮的銀手環。（記者楊金城攝）

台南市長夫人劉育菁（左二）、六甲區長陳啓榮（右一）、保安宮主委鄭文平（左一）今天為保安宮「保安迎新麟鳳求環」春節活動宣傳。（記者楊金城攝）

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