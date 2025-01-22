高雄時尚大賞 黑麻油、辣豆瓣醬、牛肉湯傳統食材新詮釋

高雄時尚大賞前哨派對活動以「經典潮玩」為題，融合傳統小吃與高雄經典品牌，以創新手法將黑麻油、辣豆瓣醬、牛肉湯等在地食材化作藝術料理。（青年局提供）

2025/01/22 16:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕第五屆「高雄時尚大賞」華麗落幕後出現跨界成果!其前哨派對「經典潮玩」巧妙融合高雄在地經典品牌與創新料理，將黑麻油、辣豆瓣醬、牛肉湯等傳統食材經獨特詮釋，打造成多款潮流時髦餐點。

青年局指出，活動現場Before Party餐點結合「大港經典升級提案競賽」中多家高雄經典品牌，例如以百年老店「大樹麻油行」柴燒黑麻油入味的多汁雞肉串與色彩繽紛的蔬菜杯，入口瞬間芝麻香氣四溢。

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同樣受矚目的還有傳承70年台式好風味的「志斌豆瓣醬」，完美融入法式蕈菇鹹派與美式辣雞翅，碰撞出鹹香新滋味。

飲品部分，國宴指定品牌「茶之魔手」帶來招牌青茶與山楂烏龍，清香回甘的風味讓賓客回味無窮；青創店家「安司佧菲」則推出創意西瓜拿鐵，將西瓜汁與拿鐵巧妙融合，形成層次鮮明的三層色彩，併發出視覺與味蕾雙重驚豔。

甜點則由入選高雄十大伴手禮的「打狗餅舖」，以魚肉配米果製成鹹甜口味的打狗球餅；旗津名店「正家興蛋糕店」的可可甘納許與檸檬甘納許，則以傳統工藝揉合細膩創意，滿足喜好甜食的眾人味蕾。

2022年起連三年榮獲米其林必比登推薦的「牛老大涮牛肉」也帶來驚喜創意，將美味牛肉湯首度以高腳杯盛裝，搖身成為精緻派對小點（Finger Food）。派對上優雅喝著湯品，不僅翻轉傳統餐飲印象，更將高雄經典老字號的美食以華麗面貌推廣給大眾。

青年局長張以理表示，時尚大賞不僅為新銳設計師提供競賽舞台，更以時尚跨界串聯多元產業，促進高雄城市品牌的創新與升級。從遊艇時尚秀、大港觀景體驗到商圈優惠活動，青年局持續推動時尚元素深入高雄日常，並以城市為載體，激發產業間的無限可能。

2022年起連續三年榮獲米其林必比登推介的「牛老大涮牛肉」，將牛肉湯以高腳杯盛裝，以精緻派對小點（Finger Food）方式呈現。（翻轉傳統餐飲印象）

高雄百年老店「大樹麻油行」以柴燒黑麻油涮上蔬菜加以烘烤，入口瞬間芝麻香氣四溢。（青年局提供）

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