為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    翁章梁視察高鐵嘉義站特定區共同管道 地震應變有SOP

    嘉義縣長翁章梁（右二）今視察高鐵嘉義站特定區共同管道。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁（右二）今視察高鐵嘉義站特定區共同管道。（記者王善嬿攝）

    2025/01/22 16:12

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣高鐵嘉義站特定區2007年由內政部成立共同管道監控中心，目前移交給嘉義縣政府接管，包括台電、自來水、中華電信與交通部鐵道局等管線地下化，方便管線管理維護也減少道路挖掘，近日嘉南地震頻頻，依應變SOP監管，未受影響，嘉義縣長翁章梁今視察、慰勞值班同仁。

    翁章梁今由縣府建設處長郭良江、承接監管廠商人員陪同至地下化共同管道視察。

    翁章梁表示，共同管道能統一監控數據，管線地下化方便維護，同時美化市容，是智慧城市的象徵，感謝值班同仁全天候的監管。

    縣府建設處簡報，高鐵特定區共同管道幹管總長1.723公里，另設置電纜溝於人行道下總長4.07公里；共同管道管理中心於2007年建設，台電輸配電、自來水管、中華電信、交通部鐵道局等管線地下化，減少挖掘管線隊路面及地基完整性的破壞；共管維護費用1年440萬，依共同管道法由上述管線事業機關按參與管線分攤比例值共同負擔。

    郭良江說，監控中心全年24小時都有人員進駐、維護管理，每年辦理各種情境災害演練，21日大埔發生地震，值班人員第一時間確認所有管道狀況，至今都正常運作。

    郭良江表示，包括新市鎮、新社區、農村社區更新重劃、區段徵收、公辦及自辦市地重劃、都市更新地區、大眾捷運系統、鐵路地下化及其他重大工程計畫，以及道路新闢、拓寬及改善等工程，都是建設共同管道的絕佳時機，目前全縣以高鐵嘉義站特定區為最大共同管道。

    高鐵嘉義站特定區設有共同管道監控中心，方便中華電信、台電等管道共同維護、監管，遇有地震、火災、颱風等也有應變SOP能及時因應。（記者王善嬿攝）

    高鐵嘉義站特定區設有共同管道監控中心，方便中華電信、台電等管道共同維護、監管，遇有地震、火災、颱風等也有應變SOP能及時因應。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播