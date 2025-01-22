翁章梁視察高鐵嘉義站特定區共同管道 地震應變有SOP

嘉義縣長翁章梁（右二）今視察高鐵嘉義站特定區共同管道。（記者王善嬿攝）

2025/01/22 16:12

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣高鐵嘉義站特定區2007年由內政部成立共同管道監控中心，目前移交給嘉義縣政府接管，包括台電、自來水、中華電信與交通部鐵道局等管線地下化，方便管線管理維護也減少道路挖掘，近日嘉南地震頻頻，依應變SOP監管，未受影響，嘉義縣長翁章梁今視察、慰勞值班同仁。

翁章梁今由縣府建設處長郭良江、承接監管廠商人員陪同至地下化共同管道視察。

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翁章梁表示，共同管道能統一監控數據，管線地下化方便維護，同時美化市容，是智慧城市的象徵，感謝值班同仁全天候的監管。

縣府建設處簡報，高鐵特定區共同管道幹管總長1.723公里，另設置電纜溝於人行道下總長4.07公里；共同管道管理中心於2007年建設，台電輸配電、自來水管、中華電信、交通部鐵道局等管線地下化，減少挖掘管線隊路面及地基完整性的破壞；共管維護費用1年440萬，依共同管道法由上述管線事業機關按參與管線分攤比例值共同負擔。

郭良江說，監控中心全年24小時都有人員進駐、維護管理，每年辦理各種情境災害演練，21日大埔發生地震，值班人員第一時間確認所有管道狀況，至今都正常運作。

郭良江表示，包括新市鎮、新社區、農村社區更新重劃、區段徵收、公辦及自辦市地重劃、都市更新地區、大眾捷運系統、鐵路地下化及其他重大工程計畫，以及道路新闢、拓寬及改善等工程，都是建設共同管道的絕佳時機，目前全縣以高鐵嘉義站特定區為最大共同管道。

高鐵嘉義站特定區設有共同管道監控中心，方便中華電信、台電等管道共同維護、監管，遇有地震、火災、颱風等也有應變SOP能及時因應。（記者王善嬿攝）

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