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    竹市近3000社區 8優良社區各獲2至6萬獎金

    新竹市府今天頒發優良社區，共有8社區獲優秀社區獎項，每社區可獲2至6萬獎金。（記者洪美秀攝）

    新竹市府今天頒發優良社區，共有8社區獲優秀社區獎項，每社區可獲2至6萬獎金。（記者洪美秀攝）

    2025/01/22 15:45

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有近3000個大中小型社區，市府今天頒發優良社區，有8個社區獲獎。其評選內容包括管理組織運作、管理維護與品質提升、社區建設和創新、防災安居措施、節能減碳精進作為、關懷親善、綠化美學等多元面向，其中對消防安全、公共安全、建築物合法使用等防災安居措施更是加強考評重點，鼓勵社區參與評選，提昇榮譽感，而獲獎社區也有2至6萬不等的獎金。

    市府都發處表示，竹市共有近3000個公寓大廈管委會，市府持續推動公寓大廈輔導計畫，包括輔導公寓大廈成立管理組織、辦理優良公寓大廈評比活動，以及挹注資源提供修繕補助經費等。也協助社區妥善處理社區爭議事件，以公私協力方式委託專業團體辦理。

    今年的評選活動根據「建築年限」和「社區類型」劃分為大型公寓大廈組（100戶以上）、中小型公寓大廈組（未達100戶）、重返榮耀組（84年6月27日公寓大廈管理條例實施前，取得使用執照者）三大類別，有8個社區參與評選，其中富源錦雅苑獲得「中小型公寓大廈組」第一名，獲頒獎盃和6萬元獎金；拾光、忠孝世紀分別獲得「中小型公寓大廈組」、「大型社區組」第二名，獲頒獎盃和3萬元獎金；富宇九如、江山賦、金澤21、綠光文創園區、坤山凱旋分別獲得「中小型公寓大廈組」、「大型社區組」、「重返榮耀組」第三名，獲頒獎盃和2萬元獎金。

    新竹市府今天頒發優良社區，共有8社區獲優秀社區獎項，每社區可獲2至6萬獎金。（記者洪美秀攝）

    新竹市府今天頒發優良社區，共有8社區獲優秀社區獎項，每社區可獲2至6萬獎金。（記者洪美秀攝）

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