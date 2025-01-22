展望會挺進大埔災區訪視受扶助戶

台灣世界展望會社工今天上午挺進大埔鄉訪視地震受災戶關懷受扶助戶。（台灣世界展望會提供）

2025/01/22 15:05

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣大埔鄉昨天（21日）凌晨發生芮氏規模6.4地震，後續餘震不斷，台灣世界展望會在嘉義地區服務近1620名弱勢兒童及家庭，今天上午展望會社工前進大埔鄉訪視關懷弱勢家庭兒童，幸好大家都平安。

展望會社工督導林曉蓓表示，大埔地震後，餘震不斷，所幸嘉義縣市所服務的1620名兒童與家庭尚無災損傳出，但深知在重大天災或是意外發生時對弱勢家庭的衝擊影響更大，因而展望會社工與人道救援組專員挺進大埔鄉進行訪視關懷。

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在訪視過程中，有家長表示，地震發生時感受到強烈的晃動外，也聽到山邊滾石的聲音，讓他們相當害怕；也有家長說因為餘震不斷，不敢回房休息，只能先睡在家中的車上。

受扶助戶看到展望會社工帶著物資前來關懷，大家對展望會即時的關懷與幫助表達感謝之意。

林曉蓓說，農曆過年將至，在年前邀請大家給弱勢兒童與家庭一份平安紅包，幫助弱勢家庭紓困，安定孩子心靈。愛心捐款專線：05-2310379分機104楊專員。

台灣世界展望會社工關懷大埔鄉受災的學童。 （台灣世界展望會提供）

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