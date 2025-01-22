一中商圈年貨大街1/24登場 交通攻略看過來

2025一中年貨大街交通管制圖。（警方提供）

2025/01/22 15:03

〔記者許國楨／台中報導〕繼中市北區天津年貨大街打頭陣，知名一中年貨大街接力熱鬧開跑，從1月24日到2月9日，為期17天舉行「蛇來一中‧舞春市集」活動，除各式小吃、創意市集及親子遊戲，還有天天抽摸彩等，民眾絕不會空手而歸，過年走春期間不無聊。

轄區第二分局為了讓民眾平安順暢採購年貨，管制時段內禁止車輛通行，並結合義交於活動周邊實施交通管制，請用路人注意遵行，相關疏導管制措施及停車資訊如下：

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（一） 管制路段：

1. 一中街（育才北路至育才南街段，但一中街與育才街口除外）育才南街（一中街至尊賢街段，含一中街與育才南街口）。

2. 管制時間內禁止車輛駐停與通行，警備車、消防車及救護車等除外。

（二） 管制時間：

1. 1月23日20時至24時（活動前一日）。

2. 1月24日至2月9日，每日11時至23時。

（三） 停車場位置與資訊：

1. CITY PARKING城市車旅一中街站停車場（育才北路與一中街口）

2. 新興停車場（精武路與一中街口）

3. 中友百貨停車（育才北路與三民路三段口）

4. 玉雪立體停車場（育才北路與五權路口）

5. 來來停車場（三民路與太平路口）

6. CITY PARKING城市車旅一中二站停車場（育才路與尊賢街口）

7. 水利大樓停車場（育才路與尊賢街口）

8. 體大停車場（雙十路與育才路口）

9. 辰淵雙十停車場（太平路與雙十路口）

10. CITY PARKING城市車旅停車場（太平路與雙十路口）

11. 益民一中停車場（錦新街近雙十路口）

12. 台中公園地下停車場（三民路近精武路口）

13. 精武路停車場（雙十路與精武路口）

14. 嘟嘟房停車場（雙十路二段6巷近錦新街）

15. 五權立體停車場（五權路與錦新街口）

第二分局提醒民眾，一中商圈鄰近中友百貨，周邊有台中科技大學等學校，平時學生與觀光客匯聚，車位往往一位難求，尤其年貨大街每年吸引大批人潮，周邊道路更是擠得水洩不通，而行經一中商圈公車路線至少70條，尖峰時刻公車不到一分鐘就進站，非常便利與便捷，籲請大家搭乘公車前往，才不會因為苦苦尋找停車位，破壞逛街好興致。

一中年貨大街公車位置圖。（警方提供）

一中年貨大街汽車停車位置圖。（警方提供）

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