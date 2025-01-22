新港奉天宮媽祖遶境前洗塵、貼香條 睽違4年換新裝

新港奉天宮2月6日將舉行媽祖元宵遶境，今舉行赦香條儀式。（記者王善嬿攝）

2025/01/22 15:22

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣定無形文化資產「新港奉天宮天上聖母遶境」，今年將於2月6日至2月12日擴大舉行，7天6夜將跨越雲林、嘉義，出巡遶境18庄。新港奉天宮今依循古禮舉行「洗塵與赦香條儀式」，4年一度為媽祖換上手工金蔥神袍、神帽，讓媽祖「妝水水」出巡遶境賜福平安，庇佑嘉南地區不再有地震災害。

今儀式由奉天宮董事長何達煌、副董事長林秀琴率董監事共同主持舉行，何達煌表示，嘉縣大埔鄉1月21日發生規模6.4地震，嘉義、台南地區地震頻繁，透過媽祖元宵遶境，祈佑信眾平安、不要發生地震。

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何達煌說，今年逢開台媽祖駐台404週年，恢復18庄遶境50週年，「新港奉天宮天上聖母遶境」按古香路範圍舉辦，2月6日（正月初九）早上8點起駕出發，7天6夜遶行嘉縣溪口、民雄、新港鄉以及雲林縣元長鄉、北港鎮5鄉鎮、40村里及72間宮廟，2月12日遶境新港街面，當天將有全台友宮一同在新港贊境，為台灣土地賜福。

何達煌說，媽祖元宵節遶境前，都會依古制為媽祖洗塵梳妝，讓媽祖婆「妝水水」出巡，且4年1次訂製新神衣、神帽為媽祖梳妝；今年全手工金蔥媽祖神袍，邀請嘉義宥弘繡彩行劉俊男、劉恩佑、羅春娥、彭景聖師傅合作製作，另請紙藝師蔡承哲花1年時間量身訂做媽祖神帽。

蔡承哲表示，他用紙、表面撒上金粉為新港奉天宮媽祖量身訂製神帽，是依媽祖的尺寸、風格製作，花1年時間、前後做了3次才完成，獨一無二。

何達煌今並在廟門口張貼香條，告知遶境行經村莊，讓沿途居民能提早準備香案迎接媽祖，並通知境內兵將看顧信眾平安與村莊安寧。

新港奉天宮媽祖2月6日起駕出巡遶境，董事長何達煌今張貼香條昭告沿途信眾與兵將。（記者王善嬿攝）

新港奉天宮今為開台媽祖洗塵梳妝，4年一度換新衣新帽。（記者王善嬿攝）

新港奉天宮聘請紙藝師蔡承哲（左二）製作媽祖神帽。（記者王善嬿攝）

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