安平開台天后宮建築已逾一甲子 老舊漏水廟方將重建

台南安平開台天后宮遷移現址已逾60餘年，因建築已老舊且多處漏水、廟方特別成立「重修委員會」將進行整建。（記者蔡文居攝）

2025/01/22 15:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南安平開台天后宮遷移現址已逾60餘年，因建築已老舊且多處漏水、廟方特別成立「重修委員會」將進行整建，估計整建經費需1億6千萬元，廟方將以種福田來讓信眾認養植福，種福田者還會取得客製化的「地契」證書。

安平開台天后宮成立「重修委員會」，由現任主委盧友禮擔任重修主任委員，今天召開記者會，包括安平區長蕭泰華、市議員盧崑福及在地13位里長出席。

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盧友禮表示，「福田」分6大類，即健康、智慧、事業、財富、家庭與平安等，並以綠、紫、藍、金黃、粉紅、紅等6種顏色來區，並製作項鍊墜子，墜子上有雷射雕刻「安平媽」及福田編號，如「馬祖段-健康小段001-1000號」，每塊福田以2萬元認購，每號限1人植福，如要指定選號再加收2千元，而民眾忌諱的4字，而改以「吉」字代替，每種福田限1000塊，總共6000塊福田。

另外，廟方也提供捐助1萬元以下的信眾，提供媽祖開運吊飾，而1萬元以上者供媽祖符令手環1條，供大家留念。

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