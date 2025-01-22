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    過年走春到參山 6遊客中心安排活動 送限量蛇年錢幣賀卡

    參山國家風景區管理處轄下6個遊客中心，於1月29日到2月2日（大年初一到初五）每天發送限量50份錢幣賀卡。（圖由參山處提供）

    參山國家風景區管理處轄下6個遊客中心，於1月29日到2月2日（大年初一到初五）每天發送限量50份錢幣賀卡。（圖由參山處提供）

    2025/01/22 15:00

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕交通部觀光署參山國家風景區管理處轄下六個遊客中心，於1月29日到2月2日（大年初一到初五）推出趣味手作體驗，並每天發送限量50份蛇年錢幣賀卡，邀請民眾過年走春到參山，體驗竹竹苗老街、古道，梨山谷關泡湯及八卦山的自行車騎遊、松柏嶺品茗。

    參山處表示，參山所轄新竹獅山、苗栗南庄、台中梨山、谷關、彰化八卦山脈生態、南投松柏嶺等6個遊客中心全年無休，於1月29日（初一）到2月2日（初五）春節期間，天天推出手機吊飾、平安鑰匙圈等手作課程，並安排樂團及歌舞表演，另每天發送限量50份的蛇年錢幣賀卡。

    參山處表示，民眾不妨前往南庄老街走春吃美食、到「東村宿舍」享受咖啡下午茶及日式庭園拍照等；前往獅山遊客中心鄰近的藤坪步道、水濂洞步道、十二寮步道等吸取芬多精。

    此外，台中霧峰區在去年十一月納入參山處轄區，民眾過年走春也可造訪霧峰林家園區，並順道遊立法院民主議政園區、臺中市第一個文化景觀「光復新村」等，來趟歷史文化之旅。相關活動訊息可上「參山國家風景區管理處」（https://www.facebook.com/trimnt/）臉書粉絲專頁查詢。

    參山處蛇年錢幣賀卡。（圖由參山處提供）

    參山處蛇年錢幣賀卡。（圖由參山處提供）

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