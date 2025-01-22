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    新北都更年前再添2案核定 新莊、三重海砂屋拚重建

    新北市政府積極推動海砂屋都更案，圖為海砂屋鋼筋裸露情形。（圖由都更處提供）

    新北市政府積極推動海砂屋都更案，圖為海砂屋鋼筋裸露情形。（圖由都更處提供）

    2025/01/22 14:51

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市積極推動海砂屋重建，輔導居民從前期評估到進入都更程序，其中新莊區中美公寓在1年內完成事業及權利變換計畫審查，日前經過都更大會審議通過，另一處三重區永安北路一段海砂屋都更案，近日核定實施，將邁向重建之路。

    新北市政府城鄉發展局局長黃國峰指出，都更推動對居民猶如參加一場馬拉松，市府團隊扮演補給站，在技術、財務、法令等層面提供協助。

    黃國峰說，當海砂屋面臨天花板脫落、女兒牆墜落等危險情況，新北市住宅及都市更新中心就會進入社區，提供重建建議與方向，並輔導住戶組成管理委員會，再由市府提供全額補助完成海砂屋鑑定，確認居住安全，並協助迅行劃定更新地區，降低都更同意比率門檻，加速居民脫離險境。

    都更處表示，都更案核定需要多方齊心協力，除了社區熱心的主委與積極整合的實施者共同合作，凝聚重建共識，使案件審議順利；針對法令等疑難雜症，市府發揮橫向溝通、跨局處合作精神。對於建築物的結構安全改善，市府提供技術諮詢及經費補助等輔導措施，希望減輕住戶的心理壓力及經濟負擔。

    都更處指出，新莊區中美公寓在1年內完成事業及權利變換計畫審查，經過都更大會審議通過，同時另一處位於三重永安北路1段的海砂屋都更案，也在近日核定實施，後續將展開重建工程。

    新莊區中美公寓海砂屋將邁向重建，圖為未來更新後的模擬圖。（圖由都更處提供）

    新莊區中美公寓海砂屋將邁向重建，圖為未來更新後的模擬圖。（圖由都更處提供）

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