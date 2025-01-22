抽一番賞留意！北市府年節前抽驗 揪過半有缺失

台北市政府在春節前進行一番賞、福袋專案稽查，發現一番賞抽獎過半有缺失。（圖由北市法務局提供）

2025/01/22 14:48

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府在春節前進行一番賞、福袋專案稽查，發現一番賞過半有缺失，包括已開出的籤紙黏死無法檢視背面序號、抽籤盒未置於明顯可見處、販售混套卻未明確揭露等。商業處也針對4大超商、大賣場及網購平台業者進行福袋查核，部分福袋違反「零售業販售福袋定型化契約應記載及不得記載事項」，已要求限期改善。

北市府法務局消保官日前會同市場處、商業處及警察局至西門町萬年大樓及台北車站地下街店鋪抽查一番賞，特別針對「消費資訊揭露」進行抽查，共抽查23間店鋪，其中12間店鋪出現缺失，有7間店鋪已開出的一番賞籤紙黏死無法檢視背面序號；2間店鋪的抽籤盒另放置於他處；1間店鋪同時有以上2種缺失；還有2間店鋪有販售混套一番賞情形，卻未明確揭露。

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法務局表示，已輔導業者應讓消費者檢視已開出的籤紙序號，且應主動將籤盒放置於明顯可見處，並明確揭露混套情形避免衍生相關爭議。北市府未來會不定期稽查，若業者經輔導拒不改善，將依台北市消費者保護自治條例裁罰，可罰2萬元至10萬元罰鍰。

商業處也在今年1月中旬針對統一、全家、萊爾富、OK超商、全聯5家業者及蝦皮、露天網購販售的福袋抽查，檢視是否符合「零售業販售福袋定型化契約應記載及不得記載事項」規定，經查除統一、全家符合規定外，其餘皆有部分內容與規定不符，商業處查核後要求業者立即改善，業者均改善完成或下架。商業處預計於1月下旬春節前完成抽查，以維護消費者權益。

法務局也針對台北年貨大街店家商品標價查核約500多家次，消保官針對商品價格標示共計輔導47家次攤商改善；其中攤號AE39-2徐家蛋捲（第1攤）、AW71-1秈米酥、AW57-2北蟲草、AW55-1徐家蛋捲（第2攤）、AE35-2糕手蘿蔔糕及AW58-3好柿多柿餅等6家業者，有未標示商品價格及份量等違規，且經要求改正後複查仍未改善。法務局已移請商業處要求改正，若逾期仍未改正，將由商業處依法裁處。

台北市政府在春節前進行一番賞、福袋專案稽查，發現一番賞抽獎過半有缺失。（圖由北市法務局提供）

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