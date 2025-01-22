「吉伊卡哇」降臨愛河灣 高市文化局推船班近距離欣賞

文化局推出的「文化遊艇IP活動船班」，可近距離一睹「吉伊卡哇」療癒魅力。（文化局提供）

2025/01/22 14:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕繼去年黃色小鴨到高雄掀起熱潮，今年高雄將再次迎來冬日旅遊新亮點，全球人氣IP「吉伊卡哇」首降臨高雄愛河灣，化身城市新地標，帶來萌力十足的視覺盛宴，高雄市政府為讓遊客能從海上多角度近距離欣賞人氣IP，特別推出限量「文化遊艇IP活動船班」，即日起開放預訂，數量有限，千萬別錯過。

文化局長王文翠表示，市府今年在愛河灣打造冬日遊樂園主展區，結合多項遊樂設施、主題氣墊樂園、親子互動表演，還有創意市集，邀請市民與遊客共度歡樂時光，在寒冬中感受滿滿溫馨與笑聲；若想近距離與IP角色互動，文化局推出的「文化遊艇IP活動船班」絕對是最佳選擇，不僅能與角色們海上合影，還可欣賞高雄港灣的迷人風光，留下獨一無二的珍貴回憶。

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「文化遊艇IP活動船班」全程約50分鐘，可從海上不同視角探索高雄的港灣美景，體驗冬日城市的獨特魅力。船上提供專業導覽，沿途途經香蕉碼頭、大港橋、高雄流行音樂中心、愛河灣及中島商港區等地標性景點，購票即可獲贈限量「IP貼紙」一組。

此外，文化局與多家五星級飯店及高鐵假期合作推出「訂房＋交通＋遊艇船班」超值套票，前300名訂購套票者可獲贈限量「IP一卡通」；除了冬日遊樂園相關活動外，文化局在春節期間還規劃了通往紅毛港文化園區的專屬航線，農曆初一至初五，紅毛港文化園區將舉辦「紅毛港歡樂行春趣」，活動內容涵蓋闖關集章、傳統童玩體驗、街頭藝人表演及有獎問答，參與者還有機會獲得古早味玩具，還有紅毛港的「小紅食堂」推出600元起的限定年菜套餐，搭配360度旋轉景觀，讓饕客在享受美食的同時飽覽高雄港的壯麗景致。

文化局推出的「文化遊艇IP活動船班」，可近距離一睹「吉伊卡哇」療癒魅力。（文化局提供）

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