除夕至初三法定休假日 勞工出勤加發1日工資

2025年春節連假出勤加班費計算表。（圖由勞工局提供）

2025/01/22 14:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕春節9天連假即將到來，新北市政府勞工局今天表示，農曆除夕、初一至初三（1月28日至31日）為法定休假日，如適逢勞工休息日及例假，由勞雇雙方協商擇日補假，出勤者雇主除了照給當日工資，應再加發1日工資。

勞工局說明，今年春節連假期間為1月25日至2月2日，1月25日、27日（與2月8日調移）及2月1日為休息日，當日出勤前2小時內，每小時應按平日每小時工資至少再加給1又3分之1倍，出勤第3至8小時者，每小時按平日每小時工資至少再加給1又3分之2倍。

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此外，1月26日及2月2日為例假日，除非有天災、事變或突發事件，且經雇主報請當地主管機關核備，不得使勞工在當日出勤。1月28日至31日（除夕至初三）為法定休假日，出勤者雇主除了照給當日工資外，應再加發1日工資。

勞工局強調，若事業單位違反規定，依勞動基準法可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊。此外，為避免連續假期影響發薪期程，建議事業單位提前安排，否則恐違法受罰。

春節期間勞工遇法定休假日出勤者，雇主需加發1日工資。（圖由勞工局提供）

春節期間遇到休息日勞工出勤者，應加發工資。（圖由勞工局提供）

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