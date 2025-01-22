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    公布「捨得平安」福袋 陳亭妃祈求台南平安

    立委陳亭妃與多位議員一起公布她今年特別設計的「捨得平安」福袋 ，將供民眾索取，祈求台南平安。 （記者蔡文居攝）

    立委陳亭妃與多位議員一起公布她今年特別設計的「捨得平安」福袋 ，將供民眾索取，祈求台南平安。 （記者蔡文居攝）

    2025/01/22 14:06

    〔記者蔡文居／台南報導〕農曆新年將屆，1月21日深夜卻發生大地震，重創台南市楠西、玉井等山區，立委陳亭妃每年都會設計錢母紅包發放，今年特別改設計成福袋，並取名「捨得平安」福袋，供民眾索取，祈求台南平安。

    陳亭妃今天與市議員陳秋萍、周麗津、陳怡珍、陳碧玉、李偉智、蔡秋蘭及前議員蔡旺詮等人召開記者會，公布今年的設計，將「蛇」的諧音融入「捨得平安」的寓意，用蘋果的大肚象徵「安平平安」、「健康圓滿」，共同集氣祈求台南平安，盼望新年台灣人民平安順遂。

    陳亭妃說，今年與文創公司合作已經第7個年頭，迎接2025乙巳蛇年，特別設計的「蘋果」造型錢母紅包，不僅融入「平安發展」的美好祝福，還象徵豐收的意涵，為民眾帶來耳目一新的農曆新年體驗。尤其這些平安福袋全都是媽媽志工團隊親手製作，每一份都蘊含無限心意。她期望新的一年，所有人都能平平安安，迎來蛇來運轉的好兆頭。

    她說，這份福袋不僅是台南祈福的象徵，更是一份精心打造的好運禮，將於服務處供民眾索取，與大家共同迎接平安和樂的新年。

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