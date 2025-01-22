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    好敬業！玉井震損大廈災民望家興嘆 回去取物首要的是工作服

    文化大廈進行鋼柱支撐工程，住戶在外等候，望家興嘆。（記者吳俊鋒攝）

    文化大廈進行鋼柱支撐工程，住戶在外等候，望家興嘆。（記者吳俊鋒攝）

    2025/01/22 14:22

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉義大埔昨天凌晨發生地震，台南玉井文化大廈4根梁柱嚴重受損，列為危樓，市府工務局進行加固支撐，今午完成，區公所已敲定開放時間，讓住戶回家取物。

    玉井區長顏振羽表示，今天下午2點半開放民眾進入文化大厦拿取細軟，每次3戶、每戶2人、每次10分鐘。

    一早就在場等候的洪姓住戶、張姓住戶談到地震當下，仍心有餘悸，現已住在親友家，回去除了拿貴重物品，以及盥洗用具之外，最重要的還有工作服，因公司人力有限，不好意思再請假，農曆春節前的2天班先上完，後續復建再來傷腦筋。

    文化大廈建於1995年，共30戶，分前、後棟，公所查報，目前居住的有26戶、49人；工務局地震後緊急聯絡包商，前來架設鋼柱，進行加固，避免傾塌，釀成更嚴重災情。

    經包商徹夜施工，直立鋼柱、斜撐鋼柱等今天中午完成架設，公所也敲定開放時間，並進行分批進入，以策安全。

    工務局指出，經現場評估後，架設17根直立鋼柱與5組斜撐鋼柱，連夜施作，在中午前趕完。

    玉井文化大廈進行鋼柱支撐工程。（記者吳俊鋒攝）

    玉井文化大廈進行鋼柱支撐工程。（記者吳俊鋒攝）

    玉井文化大廈進行鋼柱支撐工程。（記者吳俊鋒攝）

    玉井文化大廈進行鋼柱支撐工程。（記者吳俊鋒攝）

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