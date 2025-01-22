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    春節到 嘉市文化路夜市晚上交管提前至6點

    嘉義市文化路夜市每逢假日湧入觀光人潮。（嘉市府提供）

    嘉義市文化路夜市每逢假日湧入觀光人潮。（嘉市府提供）

    2025/01/22 13:58

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕交通部觀光署統計去年嘉義市文化路夜市觀光人次高達1330萬，全國第二，因應農曆春節期間文化路夜市大量湧入遊客，市府今天宣布，自1月25日起至2月2日止，夜市區域的車輛管制時間將由原定晚上7點提前於6點管制，藉以改善假日期間人車爭道、險象環生情況。

    市府表示，管制區域為文化路夜市（中正路以南至民族路以北）；管制時間：1月25日至2月2日每日晚間6點至11點；管制對象：汽車、機車、自行車及2輪以上車輛進出；交通管制區域內，執行任務車輛（救護車、警備車、消防車、工程車、郵務車等）免受管制限制。

    此外，今年農曆春節假期多達9天，嘉市警局為避免市區重要路段出現驟增人車潮，影響用路人行車秩序，將於中山路、文化路、林森西路、博愛路、北港路、火車站前站、後站、噴水圓環等重要路段實施交通疏導措施。

    嘉市永和、北興兩大傳統市場自1月24日起至1月28日，警方對將加派警力執行為期5天市場交通疏導專案勤務。

    警方表示，1月31日與2月1日下午1點至6點嘉義交流道實施北上匝道高乘載管制，請駕駛人確實遵守警察人員指揮。

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