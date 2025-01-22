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    超商「傘架變飲料架」真相曝 3萬人讚：可愛的誤會

    超商門口的傘架變成飲料寄放區，短時間內掀起廣泛討論。（@tzuwei0113/Threads授權提供）

    超商門口的傘架變成飲料寄放區，短時間內掀起廣泛討論。（@tzuwei0113/Threads授權提供）

    2025/01/22 14:41

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣便利商店以多功能性及便利性著稱，不僅深受民眾喜愛，也是外國遊客必訪景點之一。近日，一名台灣網友目睹超商外的傘架上驚現數杯飲料，一開始以為有人沒公德心而亂丟垃圾，真相曝光後讓他不禁笑說「好可愛」，掀起熱烈討論。

    一名網友昨（21）日在Threads曬出一張照片，一家超商門口旁的傘架竟然放著三杯飲料，讓人以為是隨地亂丟的垃圾，結果是南韓遊客誤將傘架當成飲料架，讓原Po不禁直呼「好可愛」。另有網友表示，自己也在饒河夜市附近的超商目睹相同場景，笑稱「果然是觀光客多的地方才會變這樣」。

    貼文曝光後引發熱議，目前已超過3萬人按讚。一些知情網友透露，南韓許多店家門口都設有飲料架，方便顧客借放飲料，因為不少場所禁止飲料帶入，加上這款傘架與南韓的飲料架的外觀相似，才會讓部分南韓遊客產生誤解。

    另外，還有人留言表示，「誤會因善意與尊重變得可愛了起來」、「如果遇到下雨，韓國人出來發現自己飲料旁邊出現雨傘，應該會滿頭問號」、「意外發現傘架新功能」。

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