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    春節連假在即 新北交通局要求YouBike等業者做好安全檢查

    新北市交通局簡任技正吳政諺指出，連假期間民眾使用YouBike及共享運具的需求將大幅增加，市府已要求業者做好安全檢查、加強資安管理及提升客服支援。圖為交通局稽查YouBike維修狀況。（圖由新北市交通局提供）

    新北市交通局簡任技正吳政諺指出，連假期間民眾使用YouBike及共享運具的需求將大幅增加，市府已要求業者做好安全檢查、加強資安管理及提升客服支援。圖為交通局稽查YouBike維修狀況。（圖由新北市交通局提供）

    2025/01/22 13:54

    〔記者黃子暘／新北報導〕農曆春節在即，新北市交通局簡任技正吳政諺指出，連假期間民眾使用YouBike及共享運具的需求將大幅增加，市府已要求業者做好安全檢查、加強資安管理及提升客服支援，基北北桃1200公共運輸定期票（TPASS）在春節期間轉乘雙北捷運、公車或使用YouBike仍享前30分鐘免費騎乘的優惠。此外，交通事件裁決處再度公布酒駕與拒測名單，裁決處長李忠台呼籲酒後請勿駕車。

    吳政諺表示，春節期間YouBike及共享汽機車的服務將持續運作，而TPASS轉乘雙北捷運、公車或使用YouBike時依然享有前30分鐘免費騎乘的優惠，建議民眾善用TPASS與台鐵、捷運、輕軌及公車等大眾運輸交通工具，規劃適合全家出行的路線，或騎YouBike走春。

    吳政諺說，交通局年節稽查不中斷，確保各項服務符合安全與品質標準，要求業者加強檢修YouBike及共享汽機車，確保車輛功能正常，也要求業者強化租借系統穩定性，保障使用者的個人資料及支付安全，並於過年期間保留客服人力回應民眾需求；他也呼籲民眾遵守交通規則，更多春節連假公共運輸與共享運具資訊，可至交通局官網查詢。

    裁決處則公布第62次酒駕及拒測累犯名單，共計69人。李忠台指出，其中駕駛人吳新助於2023年1月19日無照酒駕，又於隔年2月11日大年初一中午飲酒後，無照駕車出外遭酒測攔檢，10年內累犯第2次，經移送公共危險罪判處有期徒刑共6個月，警方當場依規定扣繳車輛牌照2年。

    李忠台說，酒駕新法修正後，依「道路交通管理處罰條例」第35條第9項規定，只要駕駛人酒駕、毒駕、拒絕酒測等違規，車輛牌照一律吊扣2年，車主必須負擔連帶責任，遭到警方移置保管車輛也必須在上班日才可依規定領回，春節期間車輛保管費仍按日計費；呼籲民眾春節期間飲酒後切勿駕車，以策安全。

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