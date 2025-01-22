新北三重重陽路客運站 1/24起設200格機車臨停格

為方便返鄉民眾轉乘國道客運，新北交通局在三重區重陽路國道客運站周邊的六張公園廣場、三張公園人行道規劃約200格的機車臨時停放區。圖為三重區三張公園周邊人行道。（圖由新北市交通局提供）

2025/01/22 13:45

〔記者黃子暘／新北報導〕農曆春節在即，新北市交通局停車營運科長許芫綺指出，為方便返鄉民眾轉乘國道客運，交通局在三重區重陽路國道客運站周邊的六張公園廣場、三張公園人行道規劃約200格的機車臨時停放區，並自1月24日17點起至2月2日24點間開放使用。

許芫綺表示，三重區重陽路國道客運站周邊受限道路條件，路邊機車格有限，但適逢學子、工作者春節返鄉潮，機車停車需求量將大增，為避免民眾違規停車影響重陽路及周邊巷道交通，交通局在國道客運站步行約350公尺範圍內的六張公園廣場及三張公園人行道，規劃約200格機車臨時停放區，以便返鄉民眾停好機車後步行至客運站。

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此外，許芫綺指出，春節將至，三重區力行市場年貨大街商家、消費者有裝卸貨物需求，為維護人車通行順暢，年貨大街於1月24日至1月28日每天上午7點至下午2點實施交通管制，並在重陽路3段靠近力行路1段路口取消部分汽車格，改繪黃線作為臨時停車區，以便民眾裝卸貨。

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