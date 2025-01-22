淨零轉型策略5加1 鄭麗君：明宣示政府下階段減碳目標

行政院副院長鄭麗君透露，23日將召開的國家氣候變遷對策委員會，將宣示2032、2035年的國家減碳目標，將與國際接軌。（記者吳柏軒攝）

2025/01/22 13:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣淨零轉型已啟動五大策略，行政院副院長鄭麗君今（22日）表示，明日將舉行國家氣候變遷對策委員會，透露將提出下一階段國家減碳目標，會與國際接軌，並要全方位創新，更在五大策略中再加上「社區驅動與公民參與」，讓綠色社會願景落實。

鄭麗君今參與國科會「公民社會的淨零沙盒實驗」成果發表會，她指出，結合科技、學術與社會力，是台灣寶貴的永續發展力量，前年起推動台灣淨零科技方案並形塑5大策略，如第二次能源轉型、產業雙軸轉型、綠生活、政府後盾及公正轉型等，「今天要5加1」，將社區驅動與公民參與納入。

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鄭麗君也預告，明日總統府將召開國家氣候變遷對策委員會，提出國家下一階段減碳目標，環境部日前已宣示2030年目標從24％正負1％提升為28％正負2％，透露明天公布的2032、2035目標將與國際接軌，並盼台灣碳交易制度早日啟動，更要打造未來綠領人才。

行政院政委暨國科會主委吳誠文表示，大國一邊建設綠能一邊大量排碳，台灣雖努力也無法解決世界問題，但今日看了公民落地方案「非常感動」，代表台灣是個負責任的政府跟社會，政府減碳決心則有發電機組改氣換煤，推廣小水力發電聚沙成塔，及科學園區零廢棄等。

今活動也舉行政策論壇，農業部長陳駿季闡述農村與地方創生也發展多元綠能，如屋頂光電、小水力發電、沼氣再利用等，由居民思考農村需求，再結合業者才有效。

國發會副主委彭立沛則強調「公正轉型」，氣候變遷不遺漏任何一人，每個受衝擊的人都應被照顧到，但也暗示「減碳是全民運動」。

環境部長彭啓明也提到循環經濟的重要，強調國際淨零上，循環經濟佔比約3分之1。陳駿季補充，農村剩餘資材也會朝材料、能源、飼料、肥料等再利用著手，並以農村社區為單位推動。

衛福部次長呂建德則提到，全台近5千個社區照顧關懷據點等，將引入綠色照顧觀念，以及各大醫院也將推動節電措施。

國科會「公民社會的淨零沙盒實驗－以科技力、社會力、網絡力構築淨零社會基盤」成果發表會，多達200多人與會，行政院、國科會、環境部、農業部、國發會等皆與會進行跨界交流，盼加速落實本土淨零政策。（記者吳柏軒攝）

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