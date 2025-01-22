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    首頁　>　生活

    怕震災居民沒吃飽 慈濟、主廚、餐車等愛心便當湧入楠西

    聖濟宮媽祖廟也準備了愛心餐點，提供災民領取。（記者吳俊鋒攝）

    聖濟宮媽祖廟也準備了愛心餐點，提供災民領取。（記者吳俊鋒攝）

    2025/01/22 13:10

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉義大埔昨天凌晨發生規模6.4的地震，鄰近的台南楠西也劇烈搖晃，有些建物受損，被迫撤離家園，或無法煮食，唯恐災民沒吃飽，各界愛心資源湧入，包含當地宮廟與慈濟基金會，以及豬排店主廚、行動餐車等，合計提供逾4000份的便當，葷、素都有，加上飲料，全力支援，令人感動。

    昨晨迄今，餘震持續，甚至震央在楠西，有些住戶因為建物受損，無法回家，中午傳出公所準備500份便當不夠發放，災民大太陽下排隊等2小時，引發議論，各界資源今天湧至。

    今天中午，來自中西區知名的雙品創意餐館業者洪啟順，帶著志工吳沅鑫、林憶如夫婦來到楠西北極殿，與廟方合作，提供咖哩豬排飯，現場還有善心人士發放飲料。

    當地的聖濟宮媽祖廟則準備了美味的滷麵、碗粿，以及飲品等，超過2000份，發放給當地災民；日式咖哩飯行動餐車也開抵，免費供食，還有罐裝粥品。

    至於慈濟基金會，在老人文康中心旁發放，也準備了逾2000份的愛心午餐；志工們昨天就來到楠西，開始供應食物，積極動員、集結物資，帶給災民溫飽。

    楠西區長何榮長指出，昨晚有緊急請當地的福來、梅花等餐廳持續料理，供應1600份餐食，今天則由善心團體與人士接棒，全力照顧災民。

    何榮長說，截至昨天，屋損通報451件，已完成鑑定175件，紅單78件、黃單42件，災後轄內的復原工作持續中。

    行動餐車開的楠西，供應災民熱食。（記者吳俊鋒攝）

    行動餐車開的楠西，供應災民熱食。（記者吳俊鋒攝）

    慈濟準備了2000份的餐食，提供災民領取。（記者吳俊鋒攝）

    慈濟準備了2000份的餐食，提供災民領取。（記者吳俊鋒攝）

    餐館業者洪啟順準備美味的咖哩豬排飯，協助災民。（記者吳俊鋒攝）

    餐館業者洪啟順準備美味的咖哩豬排飯，協助災民。（記者吳俊鋒攝）

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