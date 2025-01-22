利用AI監控運轉 台南喜灣抽水站完工啟用

南市南區「喜灣抽水站」完工啟用，未來將可大幅改善喜樹、灣裡地區的淹水問題。（圖由南市府提供）

2025/01/22 13:02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府斥資5.18億元興建的南區「喜灣抽水站」，利用智慧化圖像監控系統與AI助理小幫手監視全場設備運轉狀況，今天舉辦啟用儀式，未來將可大幅改善喜樹、灣裡地區的淹水問題。

南市水利局今天舉辦「台南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程」啟用典禮，該工程並命名為「喜灣抽水站」，今天由市長黃偉哲主持啟用儀式，包括在地市議員林美燕、周麗津、李啟維等多人出席。

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市長黃偉哲表示，長久以來喜樹、灣裡地區因地勢比較低窪，過去每雨必淹，市府一直想要通盤解決此問題，這次藉市地重劃找到用地，由市政府出資蓋抽水站，完工後這個區域積淹水的機率將能大大降低。

水利局表示，抽水站工程於2022年12月開工，去年8月完工，因接連颱風襲台，雖尚未完成驗收程序，仍先行投入運作，也發揮良好成效，大幅改善南區喜樹、灣裡聚落低窪區域淹水問題。

水利局長邱忠川說，喜灣抽水站共配置5部抽水機，抽水量30cms，可連續運轉48小時，並利用智慧化圖像監控系統與AI助理小幫手監控全場設備運轉狀況，可精簡維護管理人員，提高操作即時性及正確性。抽水站屋頂設置太陽能光電模組，供站內電氣設備使用，環保發電，節能減碳。工程榮獲2023「國家卓越建設獎」最佳規劃設計類優質獎，以及南市第6屆公共工程優質獎 水利類特優殊榮。

南市南區「喜灣抽水站」舉行啟用典禮。（圖由南市府提供）

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